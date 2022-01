Roma Sergio Oliveira, o que falta para concluir: Notícias do mercado de transferências

requer paciência para Roma alcançar Sergio Oliveira. Tempo para definir as negociações para trazer o meio-campista Porto Na primeira divisão, eles não ficaram tão chateados quanto os fãs e dirigentes de Giallorossi esperavam. A notícia de despedida do jovem de 29 anos já causou grande rebuliço Portugal E gerou atrito entre o treinador dos Dragões Sergio Conceição, Oposto a vender o jogador e seu chefe. Apesar de ter saído do banco de suplentes nos últimos quatro jogos do clube, Oliveira continua a ser um jogador importante no balneário do Porto, com o clube a registar 39 golos em 174 jogos.

Negócio possível na próxima semana A ideia da Roma é chegar a Sergio Oliveira com Empréstimo com direito de resgate no valor de 15 milhões. O clube dos Giallorossi está em negociações para oferecer as melhores condições para o Porto iniciar Sergio Oliveira, mas Parece quase impossível pensar na chegada do jogador à Itália para a partida de domingo no Stadio Olimpico contra a Juventus.O acordo entre as duas partes deve vencer na próxima semana.

O Maitland-Niles, da Roma, está dentro do estádio com a Juventus? O processo concluído para os Roma é um processo preocupante Ainsley Maitland Niles. O contrato do meio-campista inglês foi oficialmente depositado na liga na sexta-feira, dois dias depois de o ex-jogador do Arsenal ter se submetido a exames médicos. Depois de concluir com Gunners em um formato Empréstimo seco – sem opção de reembolso – por € 500.000 mais 500 bônusA Roma terá agora uma equipa Maitland-Niles já no grande jogo de domingo às 18:30 contra Juventus, também graças à desqualificação KarsdorpEle foi expulso por um duplo cartão amarelo contra o Milan. READ Resumo, pontuação, relatório da partida, notícias ao vivo

