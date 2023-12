A comissão técnica do técnico Di Rafael

Primeiro dia de trabalho em Tortona Valter de Rafael, o novo treinador da equipa principal, que ontem realizou o primeiro treino e foi hoje apresentado à comunicação social. Na conferência de imprensa de hoje também foi anunciada a comissão técnica que acompanhará o novo treinador nesta nova experiência: ao lado dele está o estreante. Jacopo Swarcinaque apoia os confirmados Fanny Talbo E Eduardo Rabolini.

Nascida em Torino em 1988, Squarcina deu os primeiros passos no setor do minibasquete pelo K2 Torino e pelo Basket Venaria como treinadora adjunta da seleção feminina sub-15. Em Venaria chegou a três finais nacionais consecutivas, antes de se transferir para o BMS Moncalieri, onde permaneceu cinco anos, lidando com o setor juvenil e a equipa principal.

Depois de duas temporadas (de 2016 a 2018) como treinador adjunto na Série B, transferiu-se para o Montegranaro, na A2, para integrar o quadro de Cesare Pancuto. A equipe de Marche terminou a temporada regular em terceiro lugar e foi eliminada pelo Bergamo nas quartas de final do play-off.

Nos próximos dois anos, Swarcina marca presença em Biella: no primeiro ano, a equipe está na sexta colocação do Grupo Ocidental no momento da suspensão do torneio devido à Covid-19, enquanto em 2020/21 o novo assistente da Juventus passa a ser o treinador principal da equipe e leva-a à salvação.

Desde 2021, Iacopo Squarcina faz parte da comissão técnica do Virtus-Segafredo Bologna, primeiro com Sergio Scariolo e depois com Luca Banchi. Nas temporadas no Bolonha, como adjunto e treinador responsável pela análise de vídeo, Squarcina conquistou três vezes a Supertaça de Itália e uma vez a Taça dos Campeões Europeus.

Ao longo dos anos, Iacopo também fez parte da seleção sub-14 e sub-20 e agora chega ao Bertram Dertona para iniciar um novo capítulo em sua carreira.

Fani Talpo e Edoardo Rabolini foram confirmados para integrar a comissão técnica de Walter Di Rafael. Assim, Talbo continua a sua sétima temporada na comissão técnica da equipa principal da Juventus, enquanto Rapolini continua o caminho iniciado no verão dentro do clube.