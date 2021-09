A 100 metros do hat-trick da Paraolimpíada da Itália – Corriere.it

a partir de Antonio Castaldo

Sabatini (novo recorde mundial), Chironi e Contravato sobem todos os três degraus do pódio no Campeonato de Atletismo da Rainha. Dedicado às vítimas da guerra no Afeganistão

o jogos Paralímpicos Continuaram a agradar à Delegação Italiana até ao fim. para mim Tóquio Triplo histórico chega na final 100 metros T63. medalha de ouro para Amber Sabatini Com o novo recorde mundial: 14”11; prata para Martina Chironi aos 14”46e bronze Monica Contravato 14 polegadas 73. Com o pódio completo na competição Athletics Queen, Itália atingiu o recorde de 69 medalhas Ele ganhou 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 26 de bronze, representando o nono lugar no quadro de medalhas.

“Fizemos tudo desleixado, somos campeões mundiais.” Tão azul âmbar SabatiniMartina Kironi e Monica falsificação Ele alegremente comentou sobre os microfones de Ray sobre o número total de medalhas coletadas nas Paraolimpíadas. “Uma linda alma foi criada e estamos muito felizes. O hino será algo extraordinário. Parabéns à Umbra pelo recorde mundial ”, declarou o veterano Kironi.

«Minha medalha é Hi Afeganistão, um lugar que roubou algo de mim, mas também me deu isso ”, disse Monica Contravato Depois que ele conquistou o bronze. Na verdade, a atleta também é um soldado, a primeira mulher a ser condecorada no exército italiano. Em 4 de maio de 2015, ela foi ferida em B O ataque sofreu em sua base de operações no Golestan, no oeste do Afeganistão, tem o uso de uma perna. “Sonhamos com isso, é lindo”, respondeu o novo campeão olímpico Sabatini, que começou a competir depois de perder a perna em um acidente inspirado no. KironiEle também foi privado de um membro após um acidente de motocicleta. E as meninas foram claramente inspiradas uma na outra, pois Martina Chironi também queria dedicar sua prata a ela. colegas: “Inspirei-me nas jogadas da Ambra que vêm do atletismo forte e com jogadas perfeitas – disseram os lombardos – mas também da Monica, embora ela nunca tenha contado, porque ela Recomeçar depois do que aconteceu com ela não foi fácil. ”

Você pode respirar no ambiente esportivo italiano grande satisfação Sobre o resultado inédito alcançado no circuito de Tóquio: “Sonhamos com isso, esperamos por isso e essas garotas maravilhosas deram para nós. A cena final mais bonita e excepcional dos Jogos Paraolímpicos ”, disse um deles, comovente. Luca PancaliPresidente do Comitê Paraolímpico. READ Futebol de praia, Itália bate a França em uma reviravolta