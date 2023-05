Sem acordo com o Al-Nasr, multa e 4 meses de suspensão

Cristiano Ronaldo teria decidido encerrar a experiência com vitória precocemente, mas em caso de rescisão sem justa causa, o jogador português poderia pagar multa máxima e ficar 4 meses afastado dos gramados.

Cristiano Ronaldo Ele não aguenta mais e quer ir emboraReino da Arábia Saudita. Não faz nem cinco meses que ele chegouVitória Assinando contrato por duas épocas e meia e com um contrato histórico no valor de 200 milhões de euros por época, aquele que a Bola de Ouro cinco vezes teria mudado de ideias e queria regressar à Europa.

Durante este período, o futebolista português tomou conhecimento da realidade do clube saudita e, sobretudo, da situação do país onde as infraestruturas estão muito longe do que esperava, pelo que a estabilidade dele e da sua família foi não o melhor. Melhor é mais fácil: o objetivo agora é voltar ao velho continente ou focar em outros mercados do futebol para encerrar a carreira.

Se CR7 decidir sair sem motivo válido, terá que indenizar o clube pelos dois anos restantes de seu contrato, conforme estabelecido no Regulamento de Transferência de Jogadores da FIFA: referência específica ao Artigo 17 referente à rescisão “sem justa causa” onde especifica A parte que rescinde o contrato obriga-se a pagar uma indemnização.

Messi na Arábia com salário desproporcional: “Mas quem paga não é time.” Ele nega

Este montante será calculado tendo em conta a legislação nacional, a especificidade da modalidade e outros critérios objetivos que deverão incluir, nomeadamente, “Remuneração e outras vantagens devidas ao jogador com base no contrato vigente ou no novo contrato, tempo restante contratual, até ao máximo de cinco anos, honorários e despesas pagas pelo clube anterior (amortizadas pelo prazo do contrato) , se o contrato for rescindido em período protegido.”

Além da obrigação de indemnização, o regulamento prevê sanções desportivas para o jogador que rescindir o contrato durante o período protegido: no caso de um português que tenha contrato de dois anos, a pena consistirá na restrição de quatro meses a jogar em qualquer partida oficial. Vale lembrar que no caso do Manchester United houve um acordo com o clube inglês para dispensá-lo e por isso não foi punido.

Entretanto, hoje Cristiano Ronaldo deu grande mão à sua equipa frente ao Al Shabab, penalizando uma reviravolta de 0-2 para 3-2 e relançando a vitória na luta pelo título: o líder Al-Ittihad mantém três pontos na liderança. Classificação com duas partidas restantes na Liga Profissional Saudita. Com o golo de hoje são 14 os golos dos portugueses, 17 na época 2022/2023.