Atalanta, há um problema de lesão: depois dos Gosens também Pessina está fora por dois meses | primeira página

Duas lesões complicam a temporada. Depois de Robin Goossens, que foi eliminado aos 12 minutos da partida da Liga dos Campeões contra o Young Boys e Ele teve que ser afastado por dois meses devido a uma lesão grave no quadríceps direito, Gasperini corre o risco de perder Matteo Pesina no mesmo período. O ex-meio-campista do Monza saiu de campo em uma maca durante a partida contra o Milan devido a um problema muscular na perna direita, apenas os testes mostrarão os tempos de recuperação, mas de acordo com filtros de Bergamo O tempo de inatividade deve ser de pelo menos 8 semanas. o pes Devemos adicionar Ko Toloi, Que falhou o confronto com os rossoneri e a Itália na Liga das Nações devido a uma distensão muscular na coxa.

alternativa – Grande problema para Gasperini, que já teve que desistir no início da temporada Louis Morell, Ele permaneceu no treino 9 partidas entre o torneio e a Liga dos Campeões devido a uma lesão na coxa direita. Após o hiato nacional, a Atalanta fará 7 partidas em 20 dias, por isso sempre encontra espaço Basalik, em gols contra o Milan, e Miranchuk, um objeto misterioso nas primeiras semanas. Não esquecendo a opçãoCupminers Como médio-ofensivo.