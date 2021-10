“A Liga das Nações? Seria ótimo vencer logo após o Campeonato Europeu”

Milão – “Espanha? Foi a equipa que mais nos colocou em dificuldades no Euro 2020. São fortes e têm bons jogadores. Vai ser um bom jogo. Eles são bons no drible, enquanto não tivemos tempo de chegar ao nível deles, mas desta vez será diferente. San Siro costuma estar lotado quando a seleção nacional joga. Seria ótimo ganhar a Liga das Nações depois do Campeonato Europeu e se classificar mais cedo para a Copa do Mundo, mas não será fácil. ” Estas são as palavras Roberto Mancini Nas semifinais do UEFA Nations League Em San Siro contra a formação Luis enrique, após três meses de desafios pelos europeus, sempre nas semifinais.