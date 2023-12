Marrocos, Portugal e Espanha: a tripla Copa do Mundo de 2030

Cem anos desde a Copa do Mundo. O maior evento do futebol comemora seu século em 2030: três países e dois continentes sediarão a Copa do Mundo. Só falta o anúncio oficial, que chegará em breve. Foi o que noticiou o Marca, que também relançou o cargo de Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana. A abertura está prevista para acontecer na América do Sul, por ser o centenário da edição inaugural de 1930 no Uruguai, e haverá cerimônia comemorativa em Montevidéu e três partidas, sendo que as partidas de abertura do Uruguai, Argentina e Paraguai serão em seus países. A missão oficial chegará em 2024, mas o caminho está aberto para uma Copa do Mundo “em grande escala”, algo semelhante à que será realizada em 2026 no Canadá, no México e nos EUA.

A Espanha voltará a organizar a Copa do Mundo 48 anos depois da Copa do Mundo de 1982. A primeira vez para Portugal, que sediou o Campeonato Europeu em 2004, e a segunda vez para a África depois da África do Sul em 2010. Um dos estádios seguros que recebem jogos é o Bernabéu. Em Madrid, Camp Nou em Barcelona, ​​Cartuja em Sevilha para Espanha, Da Luz e Alvalade em Lisboa, e O Dragão no Porto para Portugal. As partidas acontecerão no Marrocos em seis cidades: Rabat, Casablanca, Tânger, Agadir, Marrakech e Fez.

Para 2034, a Arábia Saudita já apresentou a sua candidatura para um “torneio de alto nível inspirado nas transformações sociais e económicas em curso no país”.