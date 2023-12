Antonio Giuliano, o filho da rua que se tornou capitão do Napoli e como técnico trouxe Maradona para o time azul, morreu.

paraDonato Martucci

Nascido em San Giovanni Teducchio, ele completaria 81 anos no dia 26 de dezembro. Ele foi o primeiro Napoli a ser convocado para a seleção nacional. Nos estádios da Liga Italiana houve um minuto de silêncio antes dos jogos da próxima rodada

Em Nápoles bastava dizer “Totonno”. Todos entenderam o que ele estava falando Antonio Giulianoo jogador de futebol com ele Diego Maradona Ele representou Nápoles e os napolitanos melhor do que ninguém. Hoje, a cidade está de luto pelo seu líder, poucos dias antes do seu 81º aniversário, que ele teria comemorado no dia 26 de dezembro. vida azul, 394 partidas com o time titular E 26 gols em 17 temporadas de 1961 a 1978. Mais de quinhentos gols, incluindo também partidas com equipes juvenis. Mas era O primeiro jogador do Napoli a vestir a camisa da seleção. Como técnico do time da cidade, após encerrar a carreira de jogador no Bolonha, trouxe ao Napoli o maior herói de sua história: Diego Armando Maradona. Um minuto de silêncio será observado em todos os estádios da Liga Italiana antes dos jogos da próxima rodada do torneioconforme definido pela Federação Italiana de Futebol.

Como um homem jovem nasceu em São João e Teducchio, Na zona oriental de Nápoles, Em 26 de dezembro de 1942 (Mas foi anunciado no cartório em 1º de janeiro de 1943), Giuliano começou a brincar na rua como todos os meninos de rua. Então, quando ele era muito jovem, ele vestiu a camisa do time de seu bairro: Fiamma Sangiovanese. Ele imediatamente mostrou seu talento tanto que um observador da época Giovanni Lambiasi, levou-o para a seleção juvenil do Napoli. Era 1956 e Giuliano tinha apenas 14 anos. READ Como a Roma: Totti e De Rossi defendem Mourinho

Lançado por Bisola Ele destacou que sua primeira aparição na Liga Italiana aconteceu aos vinte anos. Bruno BisolaNuma temporada difícil para o Napoli, que foi rebaixado para a segunda divisão. Ele passou 17 temporadas com a camisa azul, incluindo 12 como capitão. Ele ganhou a Copa da Itália duas vezes (1962 e 1976), a Copa Alpina (1966) e a Copa da Liga Italiana Inglesa (1976). Grandes jogadores da história da Azzurri jogaram ao seu lado: De Savory a Altafini e de Kanye a Zoff. Porém, ele levou sua equipe a resultados importantes naquele momento. Os dois segundos lugaresEm 1968 ele sucedeu Milan Rocco e em 1975 sucedeu seu ex-companheiro de equipe Altafini da Juventus. Isto é Nápoles Luis VinícioQue joga um futebol incrível e moderno e é o fulcro do jogo. Depois também terminou em terceiro na Liga Italiana. Em 1978, ele deixou o Napoli para encerrar a carreira por apenas uma temporada em Bolonha. O funeral será realizado amanhã, quinta-feira, 14 de dezembro, às 12 horas, na Igreja de San Giuseppe Via Riviera di Chiaia.

Na seleção nacional Giuliano se tornou motivo de orgulho para os torcedores de sua cidade ao vestir a camisa da seleção nacional como o primeiro napolitano. Ele disputou 18 partidas pela seleção italiana e participou de três finais de Copas do Mundo.: Inglaterra 66, México 70, Alemanha 74. No México, ele entrou em campo por 16 minutos na partida final, que a Azzurra perdeu. Contra o Brasil Pelé. Há dois anos, em 1968, novamente com a seleção nacional Vence o Campeonato Europeu. Meio-campista elegante, craque moderno, Giuliano foi pioneiro em sua função.

Como gerente Após abandonar a carreira de jogador de futebol, retornou ao clube Napoli como gerente geral, tornando-se protagonista da chegada de campeões como Ruud Kroll em 1980 e, sobretudo, Diego Maradona em 1984Isso fez com que o presidente Corrado Ferlaino superasse as dúvidas sobre o custo da operação. Depois de deixar o Napoli em 1985, voltou como gerente geral da Série B na temporada 1998-99. Sua personalidade rígida e direta o levou a entrar em conflito frequentemente com… Corrado FerlinoQue trabalhou muito tempo com ele em Nápoles. Depois de renunciar ao cargo de técnico, ele também se tornou um respeitado comentarista esportivo. READ Opções de treinamento quase obrigatórias para Allegri



Acesse todas as notícias de Nápoles



Boletim do Corriere del Mezzogiorno Se quiser ficar por dentro das novidades da Campânia, inscreva-se gratuitamente na nossa newsletter Corriere del Mezzogiorno. Entregue diretamente na sua caixa de entrada todos os dias às 12h. Basta clicar aqui. Instagram Também estamos no Instagram, siga-nos https://www.instagram.com/corriere.mezzogiorno/