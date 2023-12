Roteiro desportivo em Portugal. Atletas com mais de 60 anos competem por saúde e amizade

Da Itália com paixão. Ao contrário de James Bond, o feroz grupo de 26 atletas de Cesena com mais de 60 anos que chegou domingo a Portugal para participar na sétima edição do “Olympics4All” e que regressa hoje à Roménia, passou os dias como campeões em nome do desporto e promoção de saúde. Estilos de vida. Como aquela que caracterizou uma viagem de grupo de três anos, que se concretizou em encontros contínuos nos parques e espaços verdes da cidade, onde melhorámos na prática de actividade física na companhia de treinadores qualificados, e ganhámos muito na qualidade da vida. Em Portugal, em Viana do Castelo, tendo o oceano como pano de fundo, a delegação de Cesena sagrou-se campeã nomeadamente na corrida (400 e 800 metros), voleibol e basquetebol. Todas as modalidades desportivas foram adaptadas em função da idade dos participantes que iniciavam os dias com o inevitável aquecimento com o canto do canto Mameli, depois entravam em campo com o objectivo de vencer, unidos pelo espírito de equipa que lhes é inerente. Últimos anos. Os resultados recompensaram o empenho e a dedicação: a classificação final foi anunciada oficialmente ao final da noite de ontem, no final de um jantar de gala em que participaram todos os 379 atletas que competiram num total de 22 modalidades, incluindo as mais estritamente associadas à tradição portuguesa e, portanto, em apenas nessas horas será possível fazer uma avaliação final das metas alcançadas. Em qualquer caso, representa a parte menos importante do ensaio, que é apoiado pela União Europeia para promover estilos de vida saudáveis ​​na população com pelo menos sessenta anos de idade.

O município de Cesena foi o único em Itália a participar plenamente no projecto e assim trazer o tricolor para Portugal, mas a grande celebração final portuguesa não deve ser enganosa: foi apenas a ponta do iceberg de uma jornada que gerou verdadeiras melhorias na abordagem da vida quotidiana de muitas pessoas que agora têm toda a intenção de continuar neste caminho, tendo em conta os benefícios que ele traz. Com ou sem medalha no pescoço. Os treinadores Martina Casadi, Niccolò Baldoni e Giulia Ponteroli estiveram sempre ao seu lado, enquanto antes do início das corridas, a delegação de Cesena foi alcançada por uma mensagem de vídeo de felicitações de Margherita Magnani, sete vezes campeã italiana de meia distância. E olímpico no Rio 2016 nos 1.500 metros. O grupo foi ainda acompanhado pelos vereadores Francesca Luci e Cristian Castori (que já regressou a Itália), que se reuniram com a administração municipal de Viana do Castello e discutiram questões relacionadas com a promoção da atividade física calibrada de acordo com as diferentes faixas etárias. População, começando pelos jovens e “avós”. Tendo isto em mente, foi também apresentado o projeto “Cesena Sports City” em Portugal e lançadas as bases para uma possível cooperação futura.