Eintracht vence Liga Europa e coloca Ranger nos pênaltis – Sport

O Eintracht Frankfurt venceu a UEFA Europa League 2021-22 ao bater o Rangers Glasgow por 6-5 após uma disputa de pênaltis (1-1 aos 90 minutos e após a prorrogação) na final em Sevilha. registro

Erro de Ramsey incomoda Rangers

Uma falta de pênalti de Aaron Ramsey, ex-Juventus que entrou minutos antes do final, condena o Glasgow Rangers e dá a Liga Europa ao Eintracht Frankfurt, para deleite de seus torcedores indisciplinados. Na final, que terminou empatada em 1 a 1 aos 90 minutos e após a prorrogação, Ramsey foi o único pênalti perdido que encerrou uma partida ruim, uma falta que deixou o exército escocês agora desesperado. Eu invadi Sevilha. Muitas lágrimas se opõem à alegria dos alemães, principalmente do presidente do Eintracht, Peter Fischer, que enfureceu o Sevilla quando chamou Sanchez Pizjuan de “o estádio do Mickey Mouse”. Então ele acrescentou, gritando: “Esta noite eu quero beber deste maldito copo!” E no final pode brindar com o seu treinador Oliver Glasner, o primeiro austríaco a vencer na Europa ao comando de uma equipa alemã desde Hamburgo, comandada por Ernst Abel, que agitou a Juventus em Atenas em 1983. O vencedor do Eintracht, como Cha Bom-kun em 1980, quando o time Águia derrotou Attila Na Federação Europeia de Futebol, então, foi o atacante colombiano Bure, que empatou pela primeira vez aos 69 minutos da partida. 57 minutos e, em seguida, marcou o pênalti decisivo, seu quinto, que deu a taça para a cidade de Frankfurt. Ainda é, portanto, uma final ruim e a copa é dedicada aos pênaltis, como no ano passado, quando o Villarreal venceu o Manchester United, que eliminou a Roma nas semifinais. E ainda há um gosto amargo na boca dos italianos que acreditam que Lazio ou Napoli poderiam ter sido substituídos por Eintracht e Rangers se as equipes italianas enfrentassem esta competição com um pouco de convicção. Será, espero, da próxima vez.