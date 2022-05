Não a Milenkovic pela Juventus! Pare Hickey, Duvan Zapata, Simeone, Zaniolo, Karsdorp… – SOS Fanta

Hoje é véspera do torneio. O 38º e último dia da Serie A e do fantasy de futebol começa na sexta-feira às 20h45 com Turim Roma, continua no sábado e termina no domingo no dia 21 com Venezia Cagliari, Salernitana e Udinese. Aqui estão as últimas notícias entre lesões, retornos, possíveis mudanças e muito mais.

Milinkovic – Com aspas retiradas de ProfetaO presidente da Lazio, Claudio Lotito, avaliou o futuro de Sergey Milinkovic-Savic. “Serge não está à venda e certamente não irá para a Juventus”, declarou o presidente dos Biancocelesti, confirmando o que o técnico Maurizio Sarri já havia vazado após Juventus-Lazio, ou que a venda do sargento não está clara e é o caso. A equipe italiana não importa. A ideia da Lazio é clara, não há desejo de vender o sérvio na Itália e na Juventus, mas é preferível mudar para o exterior.

Sinal Qibla – Arão Sinal Qibla Em risco de caducidade em vista de Génova-Bolonha, prevista para sábado à tarde. Ela está se referindo a ele Corriere dello Sport: “leve fadiga PARE: Ontem Aaron Hickey não treinou com seus companheiros. O lado esquerdo tentará se recuperar da viagem de sábado ao Gênova. Se não funcionar, Mitchell Dix está pronto. O holandês, que se recuperou de uma lesão no músculo adutor e já esteve em campo para parte da partida contra o Sassuolo, também trabalhou regularmente com o grupo ontem.”

Simeão – John Simeone é dito para Gazzetta dello sport Na véspera da Lazio-Verona explicando por que os pênaltis não são cobrados: “Por que não chuto? Quando chego a um time, sempre há o especialista. Sempre digo a mim mesmo: ‘Da próxima vez, vou chutar. ‘ Desta vez Tony (Barack, editor) nos disse que depois de 40 pontos eu estava arremessando. Então foi assim, mas só tivemos um pênalti. Eu estava esperando uma temporada assim? Talvez não com esses números, mas eu sabia que seria correr bem porque acreditei muito no trabalho que fiz. Estou bem e ainda posso crescer. Fica? Ainda não sei o que vai acontecer e espero mesmo me livrar do Cagliari (€10,5 milhões de quantia fixa libertada ). Estou tão confortável com o grupo que quero aproveitar cada minuto do treino. É como se eu estivesse jogando com amigos quando era criança É a primeira vez que muitos amigos estão no futebol. Então, honestamente, não tenho ideia do que esperar, mas estou feliz aqui e se ficar ficarei muito feliz.”

Zapata – Delfim Zapata Ele renovou seu contrato com a Atalanta, “um acordo que foi assinado há alguns meses, mas só foi conhecido nos últimos dias”, segundo a La Gazzetta dello Sport. Dovan Zapata renovou contrato com a Atalanta Até 30 de junho de 2025. O título anterior tinha vencimento em 30 de junho de 2023, com a opção de uma temporada adicional em conjunto. No entanto, ambos os lados sentiram a necessidade de assinar um novo acordo mais permanente, possivelmente no final do mercado de transferências de janeiro, quando o atacante colombiano e nerazzurri foi Eles rejeitaram a rica oferta de Newcastle. De fato, Dauphin renunciou ao contrato mais lucrativo de sua carreira (a oferta do clube ultrapassou 5 milhões por temporada), enquanto a Atalanta manteve sua posição de atacante, recompensando-o com um pequeno ajuste: mais um ano (comparado a 2024, que poderia ter sido alcançado por exercendo a opção) E um (contém) aumento salarial de cerca de US$ 2 milhões por temporada. Eles estão todos felizes, pelo menos por enquanto.”

Roma A situação em casa em Roma para o desafio com o Torno será monitorada desde ontem Mkhitaryan, Zaniolo, Smalling e Karsdorp Eles não treinaram. “Sentindo – indica Gazzetta dello sport – é que o atacante armênio, que estava definitivamente marcado para perder o jogo de amanhã com o Torino devido a uma lesão no músculo flexor na primeira mão contra o Leicester, também está em dúvida para a final contra o Feyenoord, mesmo que ontem um torcedor tenha explicado seu otimismo. Conversa diferente sobre Smalling. Ele provavelmente só vai para o banco contra granadas devido a uma distensão muscular, mas deve estar lá até quarta-feira. Além disso Zaniolo Ele se sente sobrecarregado, mas parece apenas uma questão de gerenciamento. Ou seja: contra o Torino ele também pode jogar, e assim é o mesmo Karsdorp Pronto para se inscrever amanhã. Mas tenha cuidado, porque no momento os holandeses parecem realmente insubstituíveis em seu papel. Portanto, se for evitado contra a granada pelo menos inicialmente, os preços do Spinazzola como alternativa subirão. Ontem, de fato, Blue foi testado especificamente como lateral-direito, também porque a confiabilidade de Maitland-Niles é limitada.”

LEÃO – Quanto vale o Rafa? Lião? Gazzetta dello sport Ele indica que a avaliação do atacante do AC Milan é de cerca de 100 milhões e, por esse motivo, a administração do AC Milan rejeitou todas as ofertas. “O primeiro a dar-se a conhecer – lê-se no jornal – foi o PSG, que manifestou o seu interesse pela magia portuguesa através de Jorge Mendes, agente de Rafa: 70 milhões estavam prontos no prato, uma quantia que Aldo Rossi sente como uma joia. Por quê Leão não está à venda (E neste caso, deve-se lembrar que Lila receberá 15 por cento da venda potencial.) E depois, porque a classificação atual supera a dos parisienses: quanto mais próximo o Scudetto, mais semelhante é a carta Rafa à carta do jogador mais alto. O mesmo pode acontecer em partidas fechadas, quando os dirigentes do Milan se sentam com Mendes para negociar a renovação de Liao. Seu contrato, que termina em junho de 2024, será prorrogado por mais dois anos com o inevitável e devido reajuste salarial.: Antes do Scudetto assumir a “vantagem”, a oferta dos rossoneri era de 4,5 milhões líquidos por temporada, um grande salto sobre o salário atual de 1,5 milhão. Mas não se pode descartar que o clube revise o número, porque existem exceções justamente para campeões e porque uma mudança de titularidade está no horizonte pode redefinir as coordenadas das negociações. Em segundo plano está a remuneração variável de cerca de 20 milhões que Leão terá de trazer de volta ao Sporting pela decisão unilateral de 2018 que o levou ao Lille.”

ScreenYear Inter quer encerrar renovação de contrato do Milan o mais rápido possível ScreenYear. Denuncie Gazzetta dello sport: “Com Skriniar não há medo, mas é hora de pressionar o Inter, com este contrato expirando em 2023 e que deve ser renovado o mais rápido possível, com um ajuste lógico. Afinal, Manchester United, Chelsea e Tottenham fariam preparem-se para construir pontes douradas só para pôr as mãos nelas, sobre o eslovaco, que até agora não deu sinais de estranhas dores de estômago. Skriniar agora ganha 3,5 milhões de patrimônios líquidos por temporada, e o novo acordo pode ser estendido até 2027, com um salário no estilo Barella.: Um ponto de partida de 4,5 milhões mais bônus, com um contrato superior a 5 milhões nos anos seguintes.

Sampdoria – O presidente da Sampdoria, Marco Lana, concede entrevista ao Telenord Em que falou sobre o mercado de transferências e o futuro do técnico Marco Giampaolo: “A Transferir Kabuto? Eu não sei nada sobre isso e não acho que você possa fazer tal operação sem me dizer nada. sabre Ele definitivamente continuará sendo um jogador da Sampdoria, Quagliarella Acho que ele ainda quer colocá-lo em campo e estamos felizes por tê-lo novamente. Giampaolo? Todos, incluindo o técnico, estão sob contrato até agora, eu diria que vão ficar 100% e é claro que vamos nos enfrentar e ver como será o futuro.”

Percy – como tá indo Ivan Perisic? Realmente há um acordo com Juventus? Ele fala sobre ela assim Sky Sports: “O croata está fazendo uma temporada excepcional e foi decisivo em particular contra a Juventus na última final da Copa da Itália. Inter marca data para renovação Após o término do torneio, ele continuará Procurar compreensão Fechar um grande jogador na temporada dos Nerazzurri. Perisic, na Juventus, Ele é um jogador importante. Será uma peça nova importante em uma área do estádio que interessa à Juve e ali saciar subordinar jogadorMas para agora Não há passos à frente ou ofertas específicas.

Bernardeschi – Frederico Bernardeschi Parece que a Juventus deve sair quando o contrato estabelecido em 30 de junho expirar. Isso é o que nos faz entender Gazzetta dello sport Avaliação das negociações de renovação: “Concordar em continuar no momento parece difícil, e mesmo a nomeação que parecia ter sido feita no final da semana não acontecerá. A busca por diferentes “alas” no mercado (Perisic, Di Maria) não é um bom sinal para Fede, que pede um salário equivalente ao atual, 4 milhões, Isso pode explorar as rotas do mercado externo. O clube, além de administrar o caso Dybala, mostrou que está pronto para fazer sacrifícios importantes para minar o salário.”

Iceberg e Rogan – Nessas horas, boato sobre a possibilidade de troca no mercado entre Lácio E Juventus. Em particular, falamos sobre Francesco Acra com a Juventus Danielle Rugani O destino Lazio é visto em seu lugar como um elo com Sarri. Mas até agora, depois de verificar a questão, há negações secas de ambos os clubes e dos jogadores: não há confirmações.