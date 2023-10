“A política não deveria ocupar o esporte” – Corriere.it

para Andrea Arzili

O escândalo das apostas leva os partidos governamentais a solicitarem ao presidente da Federação de Futebol, defendido apenas pela oposição e pela Associação de Futebol: “ataques com ferramentas”.

Depois de pressionar Matteo SalviniAimen Ligapergunta Presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, renuncia Porque “a liderança deve revolucionar”, aqui está a nova frente: os defensores do IDE estão a pressionar por “Comissário Sindical” Por Giovanni Malago Coone À luz das “deficiências” do sistema futebolístico. A declaração da Federação Italiana foi mais suave, segundo a qual o futebol destacou “os problemas, mas apenas os membros da Federação Italiana devem fazer avaliações adequadas”.

No dia seguinte à amarga derrota em Wembley para a Seleção Nacional de Luciano Spalletti, a política partiu para a ofensiva. As nuances são diferentes mas na realidade a maioria governamental tem em mente a cúpula da Federação Italiana a tal ponto que o número um do CONI Giovanni MálagoEle intervém para proteger a independência do seu mundo: “É importante que a política trate do desporto, há uma grande necessidade disso, mas isso não significa que tenha de tratar do desporto.”

retorna de Duas eliminatórias fracassadas para a Copa do Mundo E tratando da nova aposta no futebol, o último ataque político ao futebol não surge num momento aleatório. Há quem duvide que o assunto esteja interligado com outro dossiê crucial para o desporto italiano, que é… Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina

Aqueles que veem que a liga está em dificuldades: Em suma, o objetivo será destituir o presidente da Federação Italiana de Futebol para também colocar em crise a cúpula do CONI. “

Entre apostas, doping, fracassos desportivos, problemas de infra-estruturas, televisão e crises económicas, o que ainda precisa acontecer para revolucionar a liderança do movimento?"É uma ação essencial, por respeito a milhões de torcedores", escreveu a liga antes de pedir a renúncia de Gravina.

Porém, para o partido FDI, o chefe do desporto do partido Giorgia Meloni, o senador Paolo Marchesi, que desafiou Gravina no final de 2015 ao perder a eleição para se tornar presidente da Lega Pro, fala em “atribuição”. Mas “esta é a posição” da Associação e de outros parlamentares – comenta o Ministro do Desporto, Andrea Abudi, da área de investimento estrangeiro direto -. Respeito a posição dos outros, ainda mais do que a dos meus parceiros.” Ele ataca o Partido Democrata, destacando a diferença de pontos de vista dentro da maioria: “Há um claro conflito político entre Al-Aboudi e as forças da sua maioria,” diz a deputada democrata Andrea Rossi. Embora seja de trabalho que estamos falando “Invasão inaceitável do estádio”

Pier Ferdinando Cassini descreve a atitude do partido de Salvini como “incrível”: “O vice-primeiro-ministro falou em nome do governo?”

Em defesa de Gravina Certamente, porém, O mundo dos esportes está se unindo em torno de Gravina Para tentar minar a manobra de cerco iniciada pelo governo. Com exceção das Ligas A e B, que permanecem em silêncio, 83% do Conselho Federal está do lado do presidente da Federação Italiana de Futebol. "Isto ameaça a saída da Itália da UEFA e da FIFA, que não toleram interferência política."", afirma o presidente da Assoallenatori, Renzo Oliveri. De "Ataques automatizados" Fala Umberto Calcagno, presidente da Associação de Jogadores. "Este não é um momento para divisões e desastres", comenta o presidente da LFP, Matteo Marani. Giancarlo Abete, presidente da liga amadora, também interveio para dizer que a Federação Italiana de Futebol foi "bem administrada". O mandato de Gravina termina em 2024 e já há quem considere Aboudi como seu sucessor. Mas existe a possibilidade de abrir uma nova frente, desta vez inteiramente dentro da maioria.