Mesmo Tottenham em Depay, Martial é a alternativa

Acordo com Paredes, mas o meio-campista deve sair. Os Red Devils estão tentando convencer os franceses

Management of Tomorrow Inc. em Turim Raiva

Está marcado para amanhã um encontro entre Veronique Rabiot, mãe e representante do meio-campista e a direção do Manchester United, que chegará a Turim especificamente para abrir negociações e convencer o francês a se mudar para os Red Devils, mesmo que não jogue . Liga dos Campeões. A Sky Sports relatou isso. Rabiot, que expira em 2023, está reivindicando um salário de mais de 7 milhões que os bianconeri estão garantindo atualmente. Os dois clubes já chegaram a um acordo.

PROPOSTA DE TROCA KEAN-MURIEL, SEM DELL’ATALANTA

Meio-campista (Paredes) e atacante para gols da Juventus. No papel de vice de Vlahovich, o nome na coluna é de Debye. Mas, conforme relatado pela Sky Sports, a Juventus estava propondo uma troca entre Kane e Morell na Atalanta. Não do clube de Bérgamo.

Chegou a um acordo com Pardes

Juventus e Leonardo Paredes chegaram a um acordo sobre a contratação e a duração do contrato. O jogador, que não faz parte dos planos de Galtier, agora aguarda um acordo entre Bianconeri e PSG sobre pagamento e fórmula. As negociações estão em andamento, mas na Juventus é necessário antes de tudo vender pelo menos um entre Rabiot e Arthur. Fabrizio Romano a informou.

Barcelona entra hoje na lista da La Liga

Apesar dos rumores do mercado de transferências e do interesse da Juventus e do Tottenham, o Barcelona foi incluído na lista da Liga Memphis Depay. Depois de chegar à Espanha há um ano, o holandês escolheu a camisa 14 e agora está entre os jogadores blaugrana que vão participar da partida do fim de semana.

Kostik, Contradepositado em ligas

Philip Kostik é um novo jogador da Juventus. O contrato do ala esquerdo do Eintracht Frankfurt foi de fato depositado na Serie A Lega Serie A.

Luca Pellegrini para o empréstimo EINTRACHT

Depois de concluir o acordo com Kostik, Juventus e Eintracht Frankfurt abordaram um acordo para transferir o empréstimo de Luca Pellegrini ao clube alemão. O processo está a um passo do fechamento, mesmo que os últimos detalhes a serem fornecidos permaneçam. Amanhã o defesa viajará a Frankfurt para fazer exames médicos e assinar o contrato que o obrigará a ser emprestado ao Eintracht.

Nice KEAN oferecido

Ontem, Rafaella Pimenta esteve na sede da Juventus. Um encontro para falar, entre outros temas, sobre o futuro de Moise Kean. O jogador emprestado é obrigado a se recuperar do Everton até o verão de 2023, mas continua sendo um candidato a partir da Juventus. Era para ser exibido nas últimas horas em Nice na Liga Francesa.

Quem vai se ver: Militar

Se as negociações de Depay não forem bem-sucedidas, o nome Anthony Martial, que tem sido frequentemente associado à Juventus nas últimas temporadas, está de volta à moda. O francês não está nos planos de Tin Hag no Manchester United, ele pode pegar um empréstimo, mas seu salário deve ser reduzido em 15 milhões (como já fez na segunda metade da temporada passada em Sevilha). Tuttosport escreve isso.

Também Tottenham na sexta-feira

A Juventus está acompanhando de perto Memphis Depay, que pode se retirar do Barcelona, ​​como vice de Velhovic. Mas de acordo com a Gazzetta dello Sport, a competição está em alta: Fabio Barracci, Tottenham DS e ex-jogador da Juventus, realizou uma pesquisa para o atacante holandês. Nas próximas horas, novos contatos entre Juventus e Sebastian Ledore, representante de Depay.

Oficial: FAGIOLI renova com a JUVE até 2026

Atualmente É oficial: Niccol Fagioli renovou o contrato que o obrigará à Juventus pelos próximos quatro anos, até 2026. Aqui está o comunicado da Juventus: “Uma grande satisfação para ele, que voltou no final de junho do empréstimo. Ao Cremonese e queremos sair justamente deste último arco que o viu campeão da temporada. Toda a temporada 2021/2022, ano em que desempenhou um papel importante na jornada da equipe da Lombardia. saltou do Cremonese na Serie A com gols, assistências e alto desempenho. Ele foi para os dois dígitos com 3 gols e 7 assistências. Decisivo em 33 jogos Números significativos, feitos mais doce no epílogo final: Promoção para a Primeira Divisão no final de um jornada extraordinária. Para Fagioli esta será a oitava temporada em preto e branco, considerando também os arcos emprestados ao Cremonese.Vida na Juventus: se passaram Sete anos desde então, julho de 2015, quando Niccol entrou pela primeira vez em Vienvo e agora a aventura continua. Parabéns Niccol!