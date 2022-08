Ela já está procurando por Sassuolo. Paredes está à espera de Rabiot

Turim Depois das barricas entre junho e julho, no arranjo de Pogba, Di Maria e Bremer, Massimiliano Allegri, que hoje sopra 55 velas em um bolo de aniversário, espera mais presentes. Um chegará esta manhã e também teremos que acrescentar ‘finalmente’: por que A espera de Philip Kostik durou mais do que ele poderia imaginar, mas agora acabou . O sérvio, retirado do Eintracht Frankfurt por um total de 17 milhões incluindo bónus, desembarca esta manhã em Kassel e espera-se que já se encontre no aeroporto com os adeptos da Juventus que também ficaram na cidade. Agosto. Depois, à tarde, ele terá a oportunidade de preencher autógrafos e selfies na J Medical para visitas rituais, antes de assinar um contrato de três anos (de 3,5 milhões por ano, incluindo bônus): será um dia inteiro para Kostic, com Allegri que mal pode esperar para estar com ele para treinar, para que ele possa realmente jogar contra o Sassuolo em meados de agosto em seu primeiro torneio. E por que não, como principiante: Afinal, o sérvio está mais avançado na preparação do que seus novos companheiros, tendo começado cedo e já enfrentado uma partida da Bundesliga (uma derrota pesada contra o Bayern de Munique).

preciso

O extremo esquerdo vai treinar um pouco com a Juventus nas pernas, mas isso não importa: nessa zona do relvado há uma grande necessidade e o sérvio chega em muito boa forma e está bem treinado. Se tudo correr como esperado, a presença de Kostik com Sassuolo, mesmo que ele só comece do banco, dará a Allegri a possibilidade de mudar sua formação ainda na corrida, passando-o para a defesa de três homens para aproveitar um empurrão nas asas. Além disso, Cuadrado voltará, ontem, a treinar em grupo. A chegada de Kostik foi adiada devido a alguns problemas técnicos relacionados com a transferência do Eintracht para a Juventus, mas hoje o extremo estará finalmente em Turim. Então Allegri, tendo recebido o primeiro presente, aguardará o próximo.

Paredes, Arthur e Coelho

E a O próximo pode ser Leandro ParedesQue há semanas aguarda os desdobramentos na frente da Juventus: os contatos são contínuos e quase diários entre as duas partes, e a tentação do argentino em assumir o desafio é grande, mas ainda há algumas articulações que devem ser corrigidas antes que Allegri faça o técnico que ele precisa na frente da defesa, para ditar o ritmo da partida e alcançar o equilíbrio. Há necessidade de pelo menos uma saída do departamento (e não a do jovem Rovilla): o caminho que deve levar Arthur ao Valencia tornou-se complicado, apenas porque o salário do jogador é muito pesado para os cofres do clube espanhol e da Juventus . Ele não quer contribuir muito, pelo menos por enquanto. O brasileiro e a bolsa permanecem, mas Adrien Rabiot poderia ter previsto isso. Tudo depende da agente mãe Veronique: nas próximas 48 horas ele espera um contato direto entre Rabiot e o Manchester United para dar seguimento à ligação do técnico Ten Hag ao jogador. Não é fácil lidar com a mãe Veronique e todos sabem disso, inclusive a Juventus: o francês fatura 7 milhões líquidos na Juventus, para ir para Manchester, sem a Liga dos Campeões, e a comitiva do jogador quer pedir mais e também tem a tecnologia de garantias e aproveitamento, levando em conta a Copa do Mundo em poucos meses e o lugar certo para defendê-lo em uma seleção cheia de talento. A sensação é de que serão necessárias várias apostas entre o agente-mãe e o United para chegar a uma conclusão, o que a Juve espera ser positivo: Rabiot deve expirar em 2023, então esta é a última chance de rentabilizar a venda de um jogador que chegou em uma transferência gratuita em 2019. E para Rabiot, é uma oportunidade, mesmo sem a Liga dos Campeões, de realizar o sonho de jogar na Premier League.