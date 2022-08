Kessie e Christensen são livres para zerar se não estiverem registrados! “

alto Barcelona. André Christensen e franco Casey Eles podem deixar o clube antes do início da La Liga. Na verdade, a empresa ainda não registrou suas compras e se não antes da partida de abertura do torneio contra Rayo Vallecano, Agendado no sábado, pode encontrar vários problemas. Christensen e Casey Chegaram a Barcelona de graça, depois de terminarem suas aventuras com Chelsea e Milão. Durante o mercado de verão, o clube também fechou compras Robert Lewandowski, Ravenha e Jules Konde. Nenhum contrato foi apresentado. Assim como as reformas Sergi Roberto e Ousmane Dembélé.