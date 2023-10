Cancelo avisa: “Temos qualidade e Portugal tem capacidade para vencer o Europeu”

Qualifica-se como um dos favoritos nacionais para vencer a final Portugal , que conta não só com Cristiano Ronaldo, mas também com uma excelente e confiável secção juvenil. Certamente o nome João também aparece entre estes eu cancelo , agora em grande esplendor em Barcelona e também um dos locutores da nova seleção portuguesa. Falando na zona mista após a vitória esmagadora sobre a Bósnia, o lateral falou sobre o Europeu, que abre grandes horizontes e ambições.

europeu: E acrescentou: “Sabemos que no Campeonato da Europa haverá grandes equipas como a França, a Holanda e a Espanha, mas penso que temos uma equipa ao nível destas equipas de topo e só precisamos de rever uma coisa. buscar sempre a perfeição.” “Pode ser impossível, mas vamos tentar. Temos o dever de nos considerarmos os favoritos à vitória final.” Então continuamos esta conversa: “Sabemos que nos classificamos, mas ainda temos que manter o foco. Em novembro faremos mais duas partidas e será importante vencê-las. Só vencendo chegaremos com confiança à fase final do Europeu. ” Portugal derrotou a Bósnia e Herzegovina por 0-5 e enfrentará Liechtenstein e Islândia no próximo mês de Novembro.