“Responde a Pochettino”, depois insultando os fãs

Romelu Lukaku Ele irá a Londres para atender a convocação de Pochettino Chelsea. O cenário muda novamente, e assim o jogador retornará à capital britânica para cumprir suas obrigações com o clube que possui. Mas, enquanto isso, há um desentendimento entre Inter e belga: o clube nerazzurri anunciou que estava rompendo as negociações com o Chelsea para devolver o atacante belga ao Milan. A decisão veio após uma noite de fogo em que a direção do Inter lutou para conseguir entrar em contato com o Big Rom depois de chegar a um acordo de princípio com o Chelsea para uma venda final ao custo de 35 milhões mais 5 bônus.

A hesitação e o silêncio do atacante de 30 anos nos últimos dias e a suspeita de que ele teria aberto uma possível transferência para a Juventus levaram Piero Ausilio a informar que todos os contatos com os Blues seriam bloqueados para negociar sua compra. . A torcida do Inter nas redes sociais expressou sua surpresa e indignação com a transformação do atacante.

Mesmo antes de o Inter anunciar oficialmente sua renúncia, #LukakuOut estava bombando no Twitter. Uma grande desilusão para esta segunda traição depois da traição de 2021 quando colocou o pé na terra para se mudar para o Chelsea. “Desejo a ele e ao time que ele está comprando o pior do ponto de vista esportivo”, escreveu um torcedor. Outro comentou: “Ele provou ser o personagem mais vulgar da nossa camisa”. “Você já perdeu o rosto e agora também vendeu a alma ao diabo.” “Para um ser humano errar, perseverar é diabólico. Não vai acontecer de novo.” Resumindo, escusado será dizer que os torcedores do Inter estão literalmente putos.