Abandone os europeus: a polêmica ecoa

Haverá apenas a Seleção Mancini para representarItália no Campeonato Europeu de Futebol. Na verdade, o árbitro recebe o evento Daniel Orsato Quem tem que se despedir da exposição devido a problemas físicos. A notícia divulgada pela decisão anterior em sites de redes sociais Luca Marilli Imediatamente gerou polêmica com os fãs que não parecem acreditar na versão oficial.

Inspiração marley

Para anunciar o fim do Campeonato da Europa Orsato Mas também para o Árbitro Birch, ele é um ex-apito Luca Marilli Quem escreve em sua página no Twitter: “Orsato (pelo que pude averiguar devido aos problemas físicos que surgiram durante a prorrogação para Suécia e Ucrânia) e bétula (Depois da negativa Bélgica-Portugal) concluíram o Campeonato da Europa. ”

A reação das redes sociais

Mas quando se trata de árbitros, os torcedores italianos são sempre particularmente desconfiados, como sugere o comentário de Roberto: “Na minha opinião, ele também teve problemas na oitava rodada devido à ejeção indireta. Se foi OndeOutro erro pode ter sido por proximidade excessiva. ”Vincente também pensa da mesma forma:“ Orsato está doente? Claro, ele sabia que estava demitido. Pobre como sempre.

Mas também há quem pareça lamentar os problemas que ocorreram ao árbitro italiano, que, em caso de não qualificação para a Itália, também poderia esperar ser nomeado árbitro final. Wembley: “Sinto muito Daniele – escreve Dido – infelizmente temos que lidar com o corpo também, mas fora isso não há dúvida de que sua carreira está aqui para mostrar.”

A polêmica sobre Orsato

O apito da Itália foi criticado por dirigir o árbitro durante a partida entre Suécia e Ucrânia. A falta de um jogador sueco expulso causou muita discussão e nas redes sociais os fãs estão de volta ao processo de provocar a falta do vermelho. Pjanic Durante o jogo Inter x Juventus há alguns anos.

correção

Mas o próprio Marelli, depois de algumas horas, estava pelo menos em parte de volta ao seu ritmo no que diz respeito a julgar Birch: “Eu escrevi ontem à noite que Brych ia concluir o Campeonato Europeu com a (má) direção entre Bélgica e Portugal. Ele já definido para a Ucrânia e a Inglaterra. É um erro com o qual não tenho problemas. Confissão e, claro, não excluo a postagem em questão: seria incorreto. Admito meu erro. Neste ponto, espero que as informações sobre Orsato também está errado. “

Esportes 2021-07-01 09:25