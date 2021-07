Lanterna Verde – CR7 Vamos saber … Arthur te contou

Espere nervoso, não acha? Todo o HCL Club e, portanto, todo o pessoal da HCL aguardam ansiosamente a decisão do CR7. Depois de ficar de fora do Euro 2020 (triste gostei da sua saída da arena), o português está furioso. Em seu (supostamente) país europeu, ele foi mandado para casa por Lukaku, que também roubou o scudetto dele. Inaceitável para quem vive de desafios e motivação … Porém, caro CR7, há milhões de pessoas que ficariam gratas se você nos contasse suas intenções para a próxima temporada (que na verdade começa em menos de dois meses). Até que o futuro da Bola de Ouro fique claro cinco vezes, tudo permanecerá no lugar … Agora até as Pedras do Rio Ticino sabem disso. Restam duas opções. O primeiro vê Cristiano Ronaldo honrar seu contrato, no valor de € 31 milhões líquidos, com a Juventus. Uma última corrida juntos para tentar ganhar algo grande, para terminar com um sorriso. A segunda opção: alguém lhe garante o mesmo salário e mais chances de vitória (principalmente na Champions League) e nos despedimos com um ano de antecedência (sempre com um sorriso no rosto). Haverá uma terceira via: reduzir o apego a um novo contrato por pelo menos dois anos. Também seria inteligente, mas os números em mãos não são favoráveis ​​para CR7 …

Como não há certezas, partimos para as sensações … minhas? Ainda é a Juventus e Allegri terá que se transformar em um mágico para encontrar o papel certo para ele na nova Juventus … Não será fácil, tanto para Allegri quanto para CR7, que foi o rei indiscutível. .

Resumindo, reportamos CR7 … em vez disso, a Juventus vai deixar Arthur saber de uma coisa … Já me expressei várias vezes sobre isso: o brasileiro é um jogador decente, como Ramsay e Rabiot. A Juventus deve contar, principalmente no meio-campo, com excelentes jogadores, não tradutores conservadores para o papel. o problema? Arthur não pode ser vendido. Você precisa de uma oferta de pelo menos 35 milhões de euros ou uma troca a preços altos. Fala-se de muito interesse por parte do PSG (mas quantos jogadores tem a seleção parisiense?) Mas, por enquanto, será só conversa. Resumindo, a situação de Arthur não vai ser fácil, parece quase impossível. E daí? Então, a Juventus vai ficar e Allegri terá que se transformar em um mágico para encontrar o papel certo para ele na nova Juventus … Estou errado ou acho que me repeti?

Brincadeiras à parte, confiança absoluta em Allegri. Ele realmente terá muito trabalho a fazer, especialmente em termos de relações humanas. Felizmente, Max está no número um! No entanto, estou convencido de que Allegri encontrará uma maneira de vencer seu time. Claro, se a empresa pudesse lhe poupar alguns problemas, seria melhor, certo?