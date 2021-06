De Bruyne e Hazard, notícias de lesões contra Itália e Bélgica

Os dois, voltando de lesão contra Portugal, não se viram em campo até quarta-feira, após 15 minutos de treinos abertos para a imprensa. Mas na retirada belga há quem fale de uma possível tática antecipada.

Eden Hazard e Kevin De Bruyne Ele também perdeu o treinamento da tarde de quarta-feira em Tubiz, devido à partida das quartas-de-final de sexta-feira contra os Azzurri. 19 jogadores e três goleiros participaram de parte da sessão aberta diante das câmeras (os primeiros 15 minutos) (Jason Denayer também falhou). Hazard e De Bruyne se machucaram durante a partida das oitavas de final com Portugal, mas após o pânico inicial, os exames acalmaram um pouco o ambiente: Não há lesão muscular para o capitão belga, nem ligamento do tornozelo para a estrela do Manchester City. No entanto, ambos ainda estão no buraco, e nesta quinta-feira de manhã está agendado o último treino dos “Red Devils” antes de partir para Munique.

avançar ou não? Eles ficam nas boxes ou é isso que o técnico da Bélgica, Martinez, quer que acreditemos? Porque ninguém pode ter certeza de que os dois não entrarão no Grupo DDepois que as câmeras saírem. É uma das suspeitas de quem segue o treinamento dos Red Devils hoje em dia, que suspeita Mudança de programa nas últimas horas: Não termina em Munique na quinta-feira, mas há outro treinamento de blindagem em La Tubize e depois de partir para a Alemanha. Quem sabe, talvez uma maneira de manter os olhares indiscretos e continuar a alimentar o mistério sobre os dois. Também porque quem podia ouvir, De Bruyne confirmou que se sente bem. Em uma corrida dentro ou fora não há muito o que contar e a sensação é que No final, tudo será feito para entrar no mínimo o número 7. Em suma, longe de estar ausente (ou suposto), ainda há otimismo em relação a De Bruyne e mais cautela em relação a Hazard.

Mertens: “A Itália joga o melhor futebol” Itália e Bélgica Para Dries Mertens “Vai ser uma partida especial مباراة. Moro na Itália há oito anos, amo minha vida em Nápoles, é só felicidade. Na coletiva de imprensa, o atacante belga vive de maneira especial os dias que antecederam as quartas-de-final do Euro 2020 contra o Blues Mancini. “A Itália está confiante – acrescenta – eles jogaram bem em muitos jogos sem sofrer nenhum gol e vencendo muitos. Eles têm jogadores jovens e experientes. Eles praticam um ótimo futebol. Eles são uma equipe que impressionou a todos neste torneio. Eles têm um importante equipe. Nem todo mundo esperava, Eu sou a seleção nacional que jogou melhor futebol nas três primeiras partidas“ READ Bottas Russell: Nenhuma mudança de corrida na Fórmula 1

“100 na seleção nacional, que orgulho” Para Mertens Euro 2020, “Esta não é nossa última chance de ganhar algo. É uma oportunidade que devemos aproveitar.” Ele acrescenta: “À medida que os jogos vão passando, a mecânica vai melhorando, mas o mesmo se aplica ao nosso adversário. Jogar este jogo em Munique é especial? É um estádio muito bonito.” Em seguida, o atacante fala sobre sua temporada turbulenta: “Eu tive muitas lesões este ano – Dados -. Agora o pior passou e eu estou aqui. Sei que posso fazer melhor e espero provar isso na próxima partida. Posso fazer melhor individualmente, mas o mais importante é o trabalho em equipe. Vencer cem partidas pela seleção nacional foi um objetivo e estou muito orgulhoso disso. ”

Tillmans: ‘Aprendemos a lição de 2018’ “A chave para a partida contra a Itália? Será disputada em detalhes. Uma fase da partida pode mudar tudo, tanto para nós quanto contra nós. Será uma partida muito física.” Este é o meio-campista belga Yuri Tillmans Em uma entrevista coletiva, para ter certeza de que os “Red Devils” aprenderam “a lição de 2018. Aprendemos que há momentos, nos torneios, em que você tem que lutar como uma equipe, quando você tem poucas oportunidades e precisa aproveitá-las.. No geral, eles têm uma boa equipe, um meio-campo forte. Temos que contê-los, também temos que vencer taticamente. Ainda não somos favoritos. “Ainda há grandes países lá fora, apesar da eliminação da França e da Holanda”, acrescentou. “Com ou sem Hazard e De Bruyne, as coisas nunca mais serão as mesmas” “Minha missão não muda – ele explica -. Nós sabemos o que temos que fazer. São grandes jogadores e importantes para a equipa e se não estivessem não seria o mesmo – Continue – Um tiro contra Portugal? Tentamos fazer o nosso jogo e se ganharmos com um chute a gol, tudo bem. No entanto, mostramos que podemos criar muitas oportunidades para marcar. “ READ Juventus e Cristiano Ronaldo dormindo com a Coppa Itália: "Que felicidade". foto

A Controvérsia das Famílias A marcha em direção às quartas de final contra a Itália dos “Red Devils” também é “animada” por Controvérsia sobre visitas familiares a alguns jogadores, visitas que contrastam com a bolha de isolamento estrito imposta pela UEFA como parte das medidas contra a Covid. “Você os conhece Feito de acordo com regras rígidas anti-Covid fornecidos pelo protocolo de saúde da UEFA ”, nas palavras de Stefan van Loek, porta-voz da seleção belga, ecoado por Tillmans:“ Ver as nossas famílias deixou-nos à vontade ”