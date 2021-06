Cristiano Ronaldo expulsa Juventus: uma reviravolta repentina é possível

A partir do minuto após o apito final Belga e portugal Pelo árbitro em casa Juventus Apenas uma pergunta: o que ele fará? Cristiano Ronaldo?

Como todos os jogadores, campeões ou não, comprometidos Euro 2020Aliás, a estrela do Funchal adiou qualquer pensamento sobre o seu futuro no final da viagem continental do espectáculo.

Agora, com apenas oito times restantes na competição, é importante para muitas estrelas que é hora de decidir o que fazer na próxima temporada. E é igualmente importante que a escolha seja feita antes da partida para as férias, que retornarão os jogadores aos seus clubes no prazo máximo de um mês. agostoQuando os jogos mais quentes estão no ar Mercado Já será feito.

A Juventus não tem intenção de interferir na seleção Cristiano Ronaldo. A gestão preparou um plano de ação para o mercado caso os portugueses decidam honrar o seu contrato até 2022, se solicitou sua libertação há um ano.

No entanto, este último cenário só parece possível se Ronaldo tiver nas mãos uma oferta senão económica à altura da actual participação recebida em Turim, pelo menos muito atractiva e também interessante do ponto de vista técnico.

Por este motivo, a tão esperada reunião que se realizará nas próximas horas entre Ronaldo e meus gestores Juventus O agente também estará presente Jorge Mendes, o poderoso agente português avaliará quaisquer ofertas ou poderá começar a discutir a indenização por rescisão. Mas cuidado com o terceiro cenário emocionante que começou a se delinear nas últimas horas, que está relacionado à possível decisão de Ronaldo não só de permanecer na Juventus, mas também de estender seu contrato até 2023 com um parente pintar Deuses 31 milhões líquidos de namoro ao longo de duas temporadas.

Esta seria uma opção que, de facto, amarraria Ronaldo para sempre às cores da Juventus, pelo menos em alto nível, ao mesmo tempo que aliviava os cofres da empresa.

Max Allegri Ele percebe claramente com interesse, percebendo que a sobrevivência ou não de Ronaldo mudará completamente os cenários de mercado. Também fornecido para confirmação certa de Paulo DybalaCom a renovação, sem Ronaldo, a Juventus teria mirado diretamente em um intermediário Gabriel jesus Del Manchester City o Mauro Icardi De Paris Saint-Germain para completar um ataque, também haverá confirmação Alvaro Morata.

Por outro lado, se Ronaldo decidir ficar, com ou sem publicação da postagem, a seção será completada com um quarto ponto de vista. O sonho é o velho objetivo Gianluca Scamaca De Sassuolo, que no entanto avalia o neroverdi em nada menos que 20 milhões e que se dispõe a vender para um clube que queira garantir um minuto em alta para a equipa sub-21.

OMNISPORT | 30/06/2021 10:05