O que acontece se Cristiano Ronaldo ficar?

Perda Juventus Vai ser muito pesado: pode chegar a 200 milhões em 2020/21 e os números dificilmente voltarão a se equilibrar em 21/22. Após 30 de junho, é possível analisar as estimativas contábeis com remanescentes de navios e com menor número de itens de variância. Em primeiro lugar, a receita: as do estádio são quase zero, e os direitos de TV se beneficiam da passagem para 20/21 a partir do final de 19/20 (ambos liga quem – qual Campeões Qual Juventus foi eliminado na segunda rodada contra ele leon Em 7 de agosto), o volume de negócios aumentou ligeiramente graças ao documentário Amazonas Quem deve trazer 12 milhões. O verdadeiro crash está nas mais-valias: um século parece ter passado de + 170 milhões em 19/20 para + 27,8 milhões em 20/21. abundância Pjanic +43,7 milhões de trocas com decepcionantes Archtur E a ken +27, Elimina +30 por Danilo E a Emre Kan +14) Na temporada que acabou de terminar, os bianconeri faturaram +9,6 milhões de Portanova É +7,6 Sim Petrelli (ambos são todos Génova para cada Rovilla , no valor de 17 milhões), +8 de Tunísia , +2,3 de Monzialo .

Juventus, é difícil ver um orçamento equilibrado. Com o Ronaldo você arrisca

O faturamento deve ultrapassar 401 milhões em 19/20 para chegar a 415 milhões em 20/21: com ganhos de capital caindo para 472 contra 573,4 no ano anterior cem milhões menos. Como sempre, o custo com salários dos associados é muito elevado, podendo também ser punido com a passagem de dois meses de 19/20 a 20/21, devido ao atraso do calendário e ao acordo firmado com os jogadores e técnicos. O custo total da equipe pode ultrapassar 300 milhões, pesando mais de 75% do volume de vendas. Mesmo assumindo uma redução de custos devido aos menores custos de recepção e gestão do estádio, bem como de compra de produtos para venda (o que compensa parcialmente a menor receita de comercialização) e também assumindo uma redução explícita nas comissões dos agentes, lucro operacional antes de juros e depreciação (EBITDA) está em negativo (ou perto do ponto de equilíbrio) pela primeira vez, com um valor sólido de +159 milhões no ano anterior. Os juros da dívida não deveriam cair (eram 17,7 milhões em 19/20) para que o prejuízo pudesse ser próximo a 200 milhões. O que pode mudar em 2020/21? isso é difícil Tu es Volte para assistir à loteria. Mesmo assumindo uma reabertura de 25% dos estádios e um aumento de 20% no preço dos ingressos em relação aos níveis pré-Covid e uma estimativa de rendimento de ganhos de capital de + 50 milhões, a receita não seria capaz de aumentar muito porque os direitos de TV (liga e UEFA) para níveis ‘normais’, sem resíduos positivos do ano anterior. Com otimismo a equipe pode ir mais longe Campeões, ganhe mais prêmios ou ganhe dinheiro com o estádio recém-reaberto, mas o volume de vendas comerciais não poderá aumentar no curto prazo. Supondo um cenário nele Ronaldo Sair TurinIsentando o clube de seu contrato onerosoHipótese negada por Juventus) Para ser substituído por um jogador com um salário mais regular (5 milhões líquidos) e sem perda com a venda de contas, a Juventus pode pressionar suas perdas em 2021/22 para menos de 100 milhões. Por outro lado, com o custo do CR7, corre-se o risco de repetir o terrível exercício que acaba de terminar.