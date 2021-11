Veneza Inter 0-1 Transmissão ao vivo: Romero é um milagre no Demarco | primeira página

Inter Ele retorna a campo após as vitórias sobre o Napoli e o Shakhtar e quer se mostrar no caminho para Venezia Começando às 20h45 14ª rodada da Série A italiana. O gol masculino de Simon irritável É continuar pressionando o Milan e o Napoli tentando se afastar, mesmo que por uma noite, para -2 de longe do topo. Até os donos da casa foram treinados por Paolo Zanetti No entanto, eles vieram de um excelente momento e estão de volta de duas vitórias consecutivas contra Roma e Bolonha e procuram o trio básico de salvação.

Estatisticas – O Veneza venceu dois dos seis jogos da Serie A contra o Inter em uma era de três pontos (1N, 3P) e também venceu cinco dos 12 jogos em casa contra o Inter na Serie A, com quatro empates e três derrotas. Em vez disso, desde março de 2020, contra a Juventus, o Inter não perde uma partida da Série A após uma partida pela Copa dos Campeões Europeus. Apenas o Bayern de Munique (41) e o Liverpool (35) marcaram mais gols do que o Inter (32) nas cinco principais ligas europeias em 2021/22.

isoladamente – antes David OkerekeO último jogador estrangeiro em Veneza que conseguiu marcar pelo menos 4 gols nas primeiras 12 partidas da Série A com a camisa do Veneto Cannes Alvaro Recopa No início de 1999 (seis gols do Uruguai nos primeiros 12 jogos em laranja e verde). Francesco Forte Ele é um dos seis jogadores da era dos três pontos a contar pelo menos uma presença na Série A nas camisas de Veneza e Inter: os outros são Di Napoli, Ganz, Orlandini, Pistone e Recoba. Edin Dzeko Ele não marcou nenhum gol nos últimos quatro jogos da Série A contra times recém-promovidos, tendo marcado 21 nos 21 anteriores.

Escalações oficiais

Veneza (4-3-2-1): Romero; Matzucci, Caldara; Sicaroni, Haps; Ampadu, Vaca, Bossio; Aramo, Keanne; Okereke.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Demarco; Darmian, Barilla, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Coreia.