A farsa em Portugal obrigou o Belenenses a jogar 9 com dois goleiros: a partida foi interrompida em 7-0

Algo incrível aconteceu em Portugal. O Belenenses defrontou o Benfica onde jogou com apenas nove jogadores e dois guarda-redes em campo. Então a partida parou em 7-0.

Surto de Covid em BelainensisO filho de 17 positivos confirme 14 jogadores No grupo da equipe, mas a partida contra Benfica O mesmo aconteceu em uma atmosfera surreal. Inacreditável o que aconteceu nesta noite maluca na Liga NOS, a Premier League portuguesa, quando o Belenenses, apesar das inúmeras lesões, desceu em jogo. 9 jogadores apenas. Na verdade, não havia itens suficientes para completar os onze iniciais, então joguei o jogo de qualquer maneira com presença Dois goleiros e com Muitas crianças neste campo E sem quaisquer substituições no banco. Um cenário surrealista suscitou inevitavelmente muita polémica em Portugal. O final da história era quase previsível. Os nove jogadores estão fora No campo completo com máscaras E eles começaram a corrida dando o seu melhor.

No entanto, a primeira parte terminou inevitavelmente com a vitória do Benfica por 7-0, mandando as duas equipas para o vestiário. Mas os jogadores do Bellenses, em vez de voltarem a campo no segundo tempo, Decidiram não voltar a campo para jogar o segundo tempo. O árbitro esperou um pouco antes de ver o regresso de apenas 7 jogadores do Belenenses. Nem mesmo quando o jogo foi reiniciado, já que um jogador do Belenenses se lesionou. Um problema visto que a equipa da casa não tem suplentes no banco. De acordo com o regulamento Você não pode jogar com menos de 7 jogadores e então O árbitro apita para encerrar a partida.

Reconstruindo o dia na véspera da corrida

E dúvidas surgiram ao longo do dia sobre a possibilidade de disputar esta partida devido à epidemia de Covid-19 que abalou a equipe da casa. Com 17 positivos confirmados, incluindo 14 jogadores, Belenenses à tarde Ele foi forçado a colocar vários de seus membros em confinamento solitário de crédito Depois que os tampões são feitos na véspera. Dos nove jogadores que inicialmente defrontaram o Benfica, apenas três, Alvaro Ramalho, Diogo Calella e Boni Trova, tiveram oportunidade de jogar esta temporada, enquanto Apenas o resto dos jogadores foram recrutados para a equipe Sub-23.

É importante lembrar que entre os 17 casos positivos, dos quais fez parte o técnico Filipe Candido, há Kafu Viti, Que Retornou da África do Sul Por causa dos compromissos com a seleção nacional e isso foi positivo. Obviamente, a principal preocupação era que o restante da equipe tivesse contraído o novo tipo de vírus, especificamente sul-africanos. Nas redes sociais, há muitos protestos de fãs e usuários que o encontraram Não é aceitável jogar este jogo regularmente. Na sua conta no Twitter, um dos jogadores do Belenenses dá a notícia do encontro que se realiza, Afonso SousaFicou muito claro: “vergonhoso”.