Siner-Sonigo Resultado da partida da Itália no US Open 2023. Yannick vence em três sets: 6-4, 6-2, 6-4- Corriere.it

19h32 – Siner marca o “Derby” com Sonego, 3-0

(Marco Calabresi) E isso é ruim. Nenhum outro adjetivo pode explicar uma prova melhor Yannick Sinerque eliminou em 2 horas e 6 minutos 6-4, 6-2, 6-4 Lorenzo Sonego No Derby totalmente italiano da segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos. Terceira vitória em três contra Sonego em 2023, décima em dez contra um italiano. E dez, apenas dez, são os pontos que Siner concedeu no saque, sem nem meio break point. Jogo básico, jogo na rede, saque, resistência física: estava tudo presente na atuação de Sinner contra Sonego que, sejamos claros, nunca perdeu a vantagem, apesar de sempre perder o saque no set inicial (Jogo 3 dos Sets 1 e 3, Jogo 1 do segundo). O Torino tentou de todas as maneiras impedir o poder esmagador do seu adversário, mas contra tal passo em falso (Janik até se permitiu um golpe esmagador na final, como aconteceu em Wimbledon) não havia realmente nada a fazer. “Somos muito amigos, nos conhecemos muito bem com Sonego e sua equipe – palavras do Cener -. Mas acho que respondi muito bem: estou satisfeito com o desempenho e agora posso pensar na terceira rodada, trabalhar e tentar fazer cada vez melhor. Na terceira rodada, há um entre Stan Wawrinka e Thomas Martin Echeverri, No campo à noite. No entanto, o nível de dificuldade aumentará rodada a rodada. Um possível oitavo contra Zverev, e depois um muito aguardado quarto contra Carlos Alcaraz, estavam na metade superior do quadro, já que não havia poucos jogadores classificados na metade inferior. Do lado de Djokovic, Ron, Rudd e Tsitsipas já estão de fora.

19h18 – Terceiro grupo – falta no terceiro round: fecha em três sets. Agora Wawrinka ou Echeverri

No primeiro match point, Yannick Sener fecha as contas imediatamente. Ele domina o clássico azul, eliminando Lorenzo Sonego por 6-4, 6-2, 6-4 em duas horas e 6 minutos.No sábado, está prevista uma partida entre Stan Wawrinka e Thomas Martin Echeverri.

19:13 – Terceiro set – exibição de falta, mas Sunigo mantém o saque, 5-4

Yannick dá show: um golpe excepcionalmente rápido dá-lhe o ponto 15-15, mas Sonego vence o nono game e salva sua vida. Mas agora cabe a Sinner fechar o jogo.

19:10 – Terceiro set – Sinner, perdeu um jogo, 5-3

Mais um saque feito a zero por Sinner, que se garante capacidade de sacar para a partida. Agora cabe ao Sonego tentar permanecer no jogo.

19:07 – Terceiro set – Cabeçada de Sunego muito alta, 4-3 READ Camisa rosa Juan Pedro Lopez. Nibali em 4'16", Ciccone e Pozzovivo no top 20 - OA Sport

Sonego tenta prolongar a permanência em quadra: de 30 a 30, resposta na raia de Sinner e saque direto de Lorenzo para manter o saque.

19h04 – Terceiro set – Sinner zero também, 4-2

Sinner também tem serviço zero, o que é impressionante por não permitir nem mesmo um break point para um adversário durante toda a partida.

19h02 – Terceiro set – Lorenzo segura saque em zero, 3-2

Sonego continua perseguindo: está caído, mas não desiste. A fita é mantida em zero e permanece conectada.

18:58 – 3º set – Jogador faltoso tem menos de 15-30 mas não perde o saque, 3-1

“Espere, vamos tentar jogar esse jogo, vamos.” Gipo Arbino, do Sonego, tenta animar Lorenzo, mas mesmo num daqueles raros momentos de dificuldade no saque (15-30), Sinner reage e segura o saque, 3-1.

18:51 – Terceiro set – mais uma pausa de Siner, que também escapou no terceiro set, 2-1

Três break points para Siner: Sonego anula dois pontos, sendo o segundo um ás, e não o terceiro: o forehand e Yannick escapa.

18:47 – Terceiro set – dupla falta indolor, a falta continua sacando: 1-1

Dez minutos do primeiro game para Sonego, e menos da metade do primeiro game para Sinner, que cometeu dupla falta, mas manteve o saque.

18h42 – Terceiro set – corrida muito longa, vencida por Sonego: 1-0

No primeiro game do terceiro set, o Sonego perdeu por 15 a 30: levamos vantagem porque o jogador do Torino não permitiu nenhum break point e, no final, levou a partida para casa.

18:29 – O segundo set também vai para Yannick, 6-2

O saque de Siner é menos jogado que o de Sonego: os sul-tiroleses também aproveitam alguns erros do jogador do Torino e depois de uma hora e um quarto já lideram por dois sets, 6-4, 6-2.

18h25 – Segundo set – mais uma pausa de Yannick, a um passo do segundo set: 5-2

Sonego tenta apostar, mas não tem a mesma resistência do flush Sinner: mais um rompimento com Jannik que lidera por 5 a 2 e também pode fechar o segundo set.

18:22 – O segundo grupo – o pecador não desiste de nada, 4-2

Sonego busca variações de seu jogo para tentar criar problemas para Sinner, que não estremece: os saques continuam zerados graças a dois ases também.

18:19 – O segundo set – uma maratona, mas Sonego revida, 3-2

Sonego começa com backhand fora do round, mas compensa. A partida de oito minutos termina com vantagens: o jogador do Torino vence. READ Esportes na TV hoje, segunda-feira, 14 de novembro: O programa completo

18h09 – Segundo set – Athem ainda lidera por uma margem, 3-1

A longa troca recompensa Sinner na grande maioria dos pontos: Yannick ainda mantém o saque e fecha com um forehand.

18h05 – Segundo set – Sonego abriu no segundo set em 2-1

Sonego tenta se redimir: O turiniano se abriu no segundo set ao segurar o saque a zero pela terceira vez nas últimas quatro rodadas de serviço.

18h02 – Set 2 – Jogador infrator não pode ser jogado, 2-0

Sinner continua implacável e também aproveita as dificuldades de Sonego: Jannik segura o serviço a zero e fecha o segundo tempo com um ace.

17h59 – Segundo set – o jogador faltoso retoma o segundo tempo imediatamente com o intervalo: 1-0

Mais um erro grave de Sonego, desta vez com um forehand: ele marca 15 a 40 e, assim como no primeiro set, imediatamente quebra pontos a favor de Sinner. A primeira é boa: entra direto no corredor de Lorenzo e Yannick foge imediatamente.

17:54 – Sinner termina o primeiro set com uma pontuação de 6-4

Não há pontos nas listas de serviço para Sinner fechar o primeiro grupo. Mas Sonego, que estava com 30-30, errou o forehand que lhe daria um break point.

17:47 – Caminho Claro Sonnego, 5-4

QUEBRANDO O RITMO: Sonego percebe que tem que arriscar alguma coisa, principalmente com o forehand, e tenta colocar Sinner em uma posição difícil. Sacar e chutar para manter o saque zerado, mas agora Sinner poderá fechar o set.

17:44 – um pecador não peca, 5-3

Ainda no oitavo game, Sinner ajudou-se no saque, permitindo-lhe liderar por 5 a 3 graças a um erro de backhand de Sunigo, também do meio-campo.

17h40 – Sunego não desiste, 4-3

O sétimo game durou pouco: Sonego mantém o saque zerado e segue conectado, mas Sinner sempre lidera por um break.

17:36 – o pecador ainda está à frente por uma margem dividida

Ao 3-2, 30-15, Sinner recupera em grande estilo o touchdown de Sonego e fecha logo a seguir, confirmando mais uma vez a vantagem do intervalo.

17h31 – Sonego mantém o serviço 3-2

A troca que colocou Sonego em vantagem por 30-15, Lorenzo fechou com um grande forehand no final da linha. Depois o craque e mais um ponto do Torino, que mantém o saque, mas fica atrás por um intervalo.

17:28 – A falta confirma o intervalo 3-1

Sonego tenta pressionar o adversário com sua resposta: de 30 a 0, Sinner sofre dois pontos seguidos, mas bate duas vezes e segura o saque.

17:24 – Primeiro intervalo para Yannick, 2-1

“ativo”. Esta é a referência do técnico Gippo Arpino a Lorenzo Sonego. Mas Red Sinner coloca o jogador do Torino em uma posição difícil, pois errou dois forehands consecutivos em 30-30 e desistiu no primeiro intervalo da partida. READ A piada decisiva de Jack Miller para o pódio de Buriram - OA Sport

17:21 – o pecador mantém zero, 1-1

O segundo jogo que começa rápido: Sinner mantém o saque zerado, aproveitando o primeiro saque.

17:18 – Sonego segura o saque, com placar de 0-1

O instantaneamente agressivo Sinner, que recuperou de uma desvantagem de 30-0, conquistou um break point que Sonego defendeu bem. Os turinenses mantêm o serviço com vantagens. O vencedor desta partida enfrentará Stan Wawrinka (Suíça) e Thomas Martin Echeverri (Argentina).

17h10 – Começa agora o derby italiano do US Open

Fora partida entre Sinner e Sonego.

17h07 – A partida começa em breve

Aquecimento no Estádio Louis Armstrong.

Tenistas em quadra, o clássico italiano entre Sinner e Sonego está prestes a começar.

16h20 – Programa Italianos

desafio entre kafir E Sonego Será realizado no Estádio Louis Armstrong. A seguir, espaço para o segundo jogo do dia beretini-Rinderknech no acampamento 5 e finalmente no acampamento intermediário Arnaldi O filho terminará em terceiro no Campo 10.

Alternativamente, no que diz respeito à sorte das mulheres, bronze-Lys A segunda partida será a partir das 17h na quadra 10, enquanto TrevisanVondrousova fará a segunda partida a partir das 17h na arquibancada.

15h50 – Ex-Sénior Sonnego

isto será A terceira partida é entre Sinner e Sonego O saldo é inteiramente a favor do Tirol do Sul, com duas vitórias em duas. Eles se enfrentaram em ambas as ocasiões em 2023, a primeira nas quartas de final do Open Sud de France (Sinner venceria mais tarde o torneio) e a segunda nas oitavas de final em Halle.

15h40 – Todos os italianos em campo hoje

15h30 – Como chegam ao jogo

kafir Ele chega a esta partida como o quarto favorito do torneio, atrás de Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Sonego Porém, ele gostaria de melhorar seu resultado no US Open, segunda fase que alcançou em 2018.

