Souza e Avaloni, Velas Pré-Lichia – Esportes

Bolos, torradas e alto astral. Paolo estava interessado em tornar ainda melhor a retomada dos treinos de Salernitana Sousa e salvador Avalon. Na sede do Centro Desportivo Marie Rousey, o treinador português e o dirigente da equipa granada apagaram respectivamente as velas 53 e 54, permitindo-se relaxar um pouco antes de se concentrarem no delicado jogo fora de casa, em Lecce. Não faltaram depoimentos de agradecimento nas redes sociais. Ao treinador português, além dos votos dos membros da sua equipa sala E Sanchez LadoA mensagem do colaborador Manuel é muito comovente Cordeiro, há 11 anos ao lado do ex-meio-campista: “É uma sorte poder aprender sobre futebol e mais sobre como se tornar um ser humano melhor a cada dia. referência em tudo. Vamos continuar juntos por mais uma grande temporada.” Houve também certificados de agradecimento a Salvatore Avalloni, figura administrativa apreciada pela equipe e pela torcida. “Neste mundo tenho pouca fé nas amizades, mas nas pessoas boas.” Mensagem do Capitão da Bomba Pasquale Masoquista.

Mas depois voltou-se para o jogo fora de casa do Lecce, enquanto Paulo Souza ponderava os sinais que vieram de campo no jogo contra a Udinese. A forte tentação está ligada ao possível disparo de Augustin desde o primeiro minuto Martijani. O argentino jogou bem no trocater e esteve perto de fazer o gol da vitória com uma pedra no cruzamento, defendida por Silvestri, do Friuli. “Ele tem excelentes quebras técnicas”, comenta Souza, que pode fazer dupla com ele no ex-San Lorenzo Candreva atrás deyaaExpulsando o desconhecido botim. Uma opção que poderia abrir a votação entre Castanos e Mazzocchi pela direita, com Bradaric, que se recuperou de problemas musculares e mantém a camisa mandante, pela esquerda. A outra grande dúvida diz respeito a quem será o namorado de Lassana Coulibaly No meio. bohinin Não convence: Apesar do número técnico, as dificuldades na fase de banimento estão abertas a mais de um pensamento sobre uma possível alternativa. Ligovsky Ele representa a solução física, mas ainda precisa de melhorias principalmente na leitura do jogo. Eu vou sentir falta Maior, com o ex-Spezia que buscará o desafio interno após passagem pelo Torino. sempre fora Daniluk.(Eu vou ser.)

