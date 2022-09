Itália, que estreia: 83-62 contra a Estônia como Fontecchio e Polonara

Um bom começo para os jogadores de Pozzecco no fórum de Milão: agora Grécia Giannis

Forte, meticulosa e convincente em termos de química de jogo, a Itália estreia-se de forma positiva no Campeonato da Europa, aproveitando a vantagem sobre a Estónia. No Fórum há o ambiente certo para empurrar os “azzurri” após a exibição de Giannis na Grécia e na Croácia, mas acima de tudo está Simon Fontechio, o capitão reconhecido, um atirador com mãos de fada, um jogador de grande confiança. É ele quem dá a primeira aceleração com um tiro de três pontos. Mas o primeiro trimestre escorrega na balança.

longo azul – No segundo quarto, Mannion e Fontecchio novamente empataram em 14 a 0, também impulsionados pelas viagens do capitão Datome. Com +15 (35-20) a Itália fica por um momento e os estonianos aproveitam para voltar a 37-31 com adrenalina no Kriisa, uma liga no Arizona. Antes do intervalo vem outro despejo azul com o trio astronômico do regular Fontecchio e roubando cestas de Ricci e Polonara: intervalo 15-2 até Azzurri descansar em +19 (52-33) com Fontecchio artilheiro aos 17 com toda a equipe produzindo porcentagens de arremessos Excelente: 63% de dois, 47% de três e um gráfico de +14 no saldo de rebote (25-11).

violento – A Itália ficou mais agressiva no segundo tempo e Milli começou a subir com gols. Cabe a ele e Polonara, os novos gêmeos da seleção, alcançar a vantagem máxima em +23 (67-44). A bola continua a rodar bem, os desarmes de Fontecchio não são mais necessários, Datome até retoma a marcação e Mannion volta a pressionar forte. Bose fica com raiva ou finge estar com raiva para manter a tensão alta no quinteto: o treinador pega Ritchie rudemente, depois o abraça e o beija no banco. Faz tempo que não tem jogo. Amanhã, em vez disso, teremos que lutar até 40 minutos com todas as bolas para parar o Super Giannis da Grécia. Mas ela era conhecida antes mesmo dessa estreia. READ Milan, do mergulho de Welbeck ao gol anulado de Casey contra o United e o "infeliz" Cacher: UEFA, chega! | primeira página

2 de setembro de 2022 (alteração em 3 de setembro de 2022 | 00:05)

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”