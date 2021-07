O par masculino dos Quatro Grandes vai para o A final! Duas tripulações italianas avançam! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

15/05 O primeiro dia de caiaque termina aqui. Este é o resultado da Azzurri: a final ‘A’ do Grande Par masculino do quarteto masculino, as primeiras meias-finais de duplas femininas, os quartos-de-final de simples masculinos. O par de quatro mulheres entra em uma revanche para esbarrar em uma das duas últimas colocações da Final A.

05.07 Itália vai jogar de novo. Terceiro azul atrás da China em primeiro e Polônia em segundo. A Itália está atrás da Austrália e da França.

05.04 A Itália a uma altitude de 1000 metros é a terceira a menos de um segundo atrás da Polônia, a segunda. Não é possível chegar à China.

05.00 Depende da Itália! Valentina Essippi, Alessandra Montesano, Veronica Lizzie e duas esposas grandes na água de Stefania Gobi! A segunda bateria é com Polônia, China e França Itália, Austrália.

04.58 na Final “A” Alemanha, Holanda, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Estados Unidos da América no suplemento.

04.50 Primeira série com Grã-Bretanha, Alemanha, Nova Zelândia, Holanda e EUA.

04.49 Agora nos voltamos para quatro do grande casal. Os dois primeiros estão no Final A, e os dois últimos estão no Apêndice.

04,48 A Polônia vence com um tempo de 5’39 ″ 25, segunda na Itália, que vai para a Final A! Na fase posterior, Estônia, Noruega e Alemanha. Segundo contra-relógio total do Azure!

04,47 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

04,40 Depende da Itália! Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e o primeiro marido de Giacomo Gentile dos quatro homens estão na água! A segunda bateria com a Estônia e a Polônia ItáliaNoruega e Alemanha.

04,37 Como esperado, a Holanda venceu com o tempo de 5’39 “. A Austrália também está na final. Para resgatar China, Grã-Bretanha e Lituânia.

04.30 Primeira série com China, Grã-Bretanha, Lituânia, Austrália e Holanda.

29/04 Voltamo-nos agora para quatro do grande casal. Os dois primeiros estão no Final A, e os dois últimos estão no Apêndice.

28/04 A Holanda venceu a Lituânia e a Austrália. Alemanha, quarto lugar em replays.

04.20 Terceira e última série com Austrália, Alemanha, Lituânia e Holanda.

04.19 A Romênia venceu com o tempo de 6’49 ″ 79, segundo o Canadá a 6’57 ″ 69, terceira Itália com o tempo de 6’59 ″ 58. No replay, ROC quarto.

04.18 Semifinais !!!!!!

16/04 A Itália fica em terceiro lugar com 1500m, mas por mais de 4 pontos na ROC!

04.14 No meio da corrida, a Itália ficou em terceiro com uma pontuação de 5 47 da Romênia.

04,12 a 500 metros Romênia primeiro com 2 53 sobre a Itália, segundo.

04,10 Depende da Itália! Alessandra Battelli e Chiara Ondoli dobram na água! A segunda bateria com Itália, República da China, Romênia, Canadá.

04.08 Nova Zelândia, Estados Unidos e França avançam. Na repescagem da República Tcheca.

04.00 Série 1 com EUA, China, Nova Zelândia, França e República Tcheca.

03.59 Passamos agora para o duplo feminino sênior. Os três primeiros estão nas semifinais, os outros nos replays.

03.57 vitória da Holanda Recorde olímpico em 6’08 ″ 38! Grã-Bretanha e Romênia também estão progredindo, a Lituânia está se recuperando.

03.50 Terceira e última série com Lituânia, Grã-Bretanha, Romênia e Holanda.

03.47 Polônia, Suíça e Nova Zelândia passam. Irlanda em Replay.

03.40 Segunda série com Suíça, Irlanda, Nova Zelândia e Polônia.

03.38 Nas semifinais, França, China, República da China, República Tcheca e Alemanha se recuperaram. Recorde olímpico de 6’10 ″ 45 para os transalpinos!

03.30 Primeira série com China, República Tcheca, República da China, França, Alemanha.

29/03 Passamos agora para o sósia masculino sênior. Os três primeiros estão nas semifinais, os demais nos replays.

28/03 nas quartas-de-final Nova Zelândia, Holanda e Sérvia. Para recuperar a Coreia do Sul e Taipei China.

20/03 A sexta e última série com Holanda, Coréia do Sul, Sérvia, China, Taipei e Nova Zelândia.

19/03/19 A Áustria venceu com o tempo de 7’37 “, na frente de terceiro Canadá e Namíbia. Para recuperar Cuba e Qatar.

03.10 Quinta série com Cuba, Áustria, Qatar, Canadá e Namíbia.

03.08 A Grã-Bretanha triunfou com o tempo de 7’44 ″ 30, à frente da Suíça e da Suécia. Na última rodada, Nicarágua e Togo.

03.00 Quarta série com Suécia, Nicarágua, Grã-Bretanha, Togo e Suíça.

02.59 A República da China, China e Porto Rico avançaram. Para restaurar Marrocos e Hong Kong.

02.50 3ª Série com Porto Rico, Marrocos, República da China, Hong Kong, China.

02.49 Irlanda, México e Grécia avançaram. No apêndice Uganda, Trinidad e Tobago e Cingapura.

02.40 Segunda série com Uganda, Grécia, Trinidad e Tobago, Cingapura, Irlanda e México.

02.39 EUA, Bielorrússia e Irã passam. No apêndice Paraguai, Nigéria e Sudão.

02.30 Primeira série com Bielo-Rússia, EUA, Sudão, Paraguai, Nigéria e Irã.

29/02/09 Voltamo-nos agora para a solteira mais velha. Os primeiros três aos quartos, os outros ao apêndice.

02.28 Alemanha, Japão e Egito avançaram. Em replay Holanda e Costa do Marfim.

20/02 Na sexta série Japão, Holanda, Egito, Alemanha e Costa do Marfim.

02.18 Croácia, República da China e Filipinas se classificaram para as quartas de final. Em Replay Nova Caledônia e Benin.

02.10 na 5ª Série na Croácia, Benin, Nova Caledônia, Filipinas, República da China.

02.09 Canadá, Lituânia e Turquia nas quartas de final. No apêndice Bermudas e Arábia Saudita.

02.01 Na quarta série na competição da Arábia Saudita, Turquia, Canadá, Lituânia e Bermuda.

01,59 A Dinamarca venceu com o tempo de 7’02 ″ 88, enquanto a Itália ficou em segundo lugar com o tempo de 7: 06,87 (+3,99) e chega ao quarto, assim como o Cazaquistão, terceiro em 7: 10,08 (+7,20). Zimbábue e Líbia em recuperação.

01,58 ITÁLIA QUARTI !!!!!!!!!

01.57 A 1500 metros, a Dinamarca está 5 ″ 73 à frente da Itália.

01.55 A Itália lidera a corrida de 1000m! Dinamarca é o segundo em 0 ″ 46.

01.52 Depois de 500 metros, a Dinamarca está 0 58 à frente da Itália, segunda!

01,50 Depende da Itália! Os solteiros mais velhos de Gennaro de Moro na água! A terceira bateria com a Líbia, Zimbábue, Dinamarca e Cazaquistão ed Itália.

01,48 A Grécia vence a 7’00 polegadas, à frente da Nova Zelândia e do Peru, que se classificaram para as quartas-de-final. Na última rodada, Mônaco, Dominica e Vanuatu.

01.40 na segunda série na Nova Zelândia, Grécia, Dominica, Vanuatu, Mônaco e Peru.

01,38 A Noruega venceu em 6’54 “, segundo o Brasil, depois a Hungria: estes três vão para as quartas-de-final. Em repetição, a República Tcheca, o Iraque e o Kuwait.

01,30 na primeira série na competição da Hungria, Brasil, Iraque, Noruega, Kuwait e República Tcheca.

01.25 Começa com os playoffs com os grandes singles masculinos: seis séries, as três primeiras para as quartas de final, a outra para o resgate.

01.20 Uma grande expectativa para o casal big four, um barco que faltou ao Rio 2016, mas voltou nas últimas temporadas ao esplendor do Cavalieri delle Acque. Hoje será uma batalha de longo alcance apenas com a Holanda, principal adversário da Azzurra, mas a Itália deve chegar à final imediatamente. As expectativas para os singulares seniores variam: chegar às semifinais é talvez o objetivo final, e hoje haverá o primeiro teste importante para chegar às quartas-de-final. Uma das surpresas da Copa 2019 foram as quatro grandes duplas, que conseguiram classificação para os jogos: amanhã o time azul buscará entrada direta para a final, o que já pode ser considerado um resultado positivo. O marido das minhas damas vai querer se dar bem, mesmo que a Romênia e o Canadá sejam mais fortes no papel. Será um desafio para o ROC (Comitê Olímpico Russo) ir direto para as semifinais.

01.10 Bateria para solo masculino de Gennaro Di Mauro, o big duplo de Alessandra Battelli e Chiara Ondoli, os quatro grandes de Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentile serão tocados esta manhã japonesa e os quatro pelas marmanjos de Valentina Issippi e Alessibi Lacey e Stefania Jobe. A Itália não vai competir nas principais competições femininas de simples e duplas masculinas.

01h00 Olá e bem-vindo ao VIVO AO VIVO no primeiro dia da Competição Olímpica de Remo de Tóquio em 2020. Antes mesmo da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, o remo será o terceiro esporte a abrir suas portas para os Jogos: para a Itália será imediatamente campeã na qualificação de hoje, sexta-feira, 23 de julho, entre 01.30 e 05.10 Italiana, quatro barcos.

