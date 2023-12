Copa da Itália: saídas de Napoli e Inter, e menos obstáculos para Milan, Juventus, Roma e Lazio

Os campeões italianos foram eliminados após derrota em casa por 4 a 0 para o Frosinone. O vencedor das duas últimas edições saiu vitorioso ao ser derrotado em casa na prorrogação pelo Bologna. Com a eliminação de Napoli e Inter, cenários inesperados se abrem. Do lado nerazzurri do sorteio já são conhecidas as quartas de final, rodada que colocará a equipe de Thiago Motta contra a Fiorentina no clássico toscano-emiliano. Porém, as outras duas partidas das oitavas de final ainda serão disputadas: no dia 2 de janeiro, Milan e Cagliari se enfrentam em San Siro e no dia seguinte Atalanta e Sassuolo jogam em Bérgamo. Resultados reduzidos? Bem, vamos considerar com cautela o que aconteceu com Maradona e Meazza nas últimas duas noites. Sem esquecer que na edição passada, os rossoneri foram eliminados nas oitavas de final, em casa, contra o Torino, após serem derrotados por gol de Adobo na prorrogação.