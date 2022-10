Bronze da Estônia em Dança Solo, Prata por Picolantuno – OA Sport

As primeiras medalhas chegam do Parque Olímpico da Juventude em Buenos Aires (Argentina), o complexo esportivo que abriga Campeonato Mundial de Patinação Artística 2022este ano listado em Jogos Mundiais de Patinação 2022. Na dança solo, ele realmente é dono do blues Ele ganhou um total de cinco medalhasincluindo prata e bronze na categoria mais alta.

No campo das mulheres Asia Sofia Testoni ficou em terceiro lugar Depois de enfrentar uma corrida muito difícil. dança livre Ataque à Bolonhesa Quem, com as melhores reações técnicas do lote, semeou pânico nos cinco elementos planejados ao coletar o quarto nível em reuniãodentro Sequência de movimento e emSequência técnica do pé; Um pouco mais décadas em vez disso viagem (A besta negra de muitos participantes deste evento), chamada de nível 3 com baixo QOE. Graças ao ótimo desempenho, o atleta obteve assim Pontuação 77,71 (40,23, 37,48) para 139,85reforçando assim a já merecida posição na dança rítmica.

A formatura do campeão mundial não foi sem surpresas, Emília Zimmermanautor Desempenho para dizer o mínimo perfeito Onde fazer a diferença foi a melhor avaliação na qualidade de execução (beleza especial e artística sequência de pés ee la coreo. passo) e superioridade sobre os componentes do programa, duas características que possuem empurrar sua nota até acima de 80, exatamente 80,72 (40,20, 40,52) para um total de 144,02. Ótimo resultado após uma temporada difícil para o alemão, hoje está perfeito na pista com fios profundos e grande fluidez.

Assim, a atual campeã, a ibérica Natalia Baldison Morales, foi ridicularizada, que apesar de ter feito um grande teste teve prata se estabelecendo em 78,80 (39,37, 39,43) contra 143,90. Quinto lugar Katrina Artoni Com 70,82 (37,66, 33,16) contra 126,38.

Grande teste no campo masculino então Giovanni Piccolantoniotambém um autor de performance para gostos finos ao preencher um QOE estável na região de 79,43 (39,66 39,77) contra 140,72, mantendo assim uma distância segura do retorno raivoso de Lorenc Alvarez Caballero (Campeão do Mundo 2021)quinto depois do primeiro e terceiro na classificação final com 76,07 (36,33, 39,74) para 132,77, superando nosso Mattia Qualizzaquarto lugar por apenas um ponto após uma dança livre 72,89 (32,47, 40,42) infelizmente punido viagemNível 2 apenas.

Aplausos para o colombiano Brian Carinono topo do mundo depois de muitos anos no topo do ranking: a América do Sul, em estado de graça, dominou tão amplamente até as nações livres Graças a todos os quatro níveis nos elementos um uma chamadapela qualidade da execução do livro didático (excepcional a sequência técnica final do pé) e pelo melhor resultado em elementos; Todos os fatores que lhe permitiram obter ouro a 85,48 (44,00, 41,48) contra 150,62.

Chuva de medalhas azuis em vez disso na Praça Júnior Com uma vitória esmagadora e interrupção Roberta Sassou, que se atreveu a decolar com 137,48 pontos, dezessete comprimentos à frente da ibérica Lydia Vazquez, e depois em segundo lugar com 120,23 pontos, à frente da portuguesa Catarina Craveiro (115,85). Realmente quarto com cabelo então Linda Cantaliniapenas 48 centavos do pódio a 115,37.

Uma corrida sem data para Gherardo Altieri Degrassio vencedor com 142,27 pontos, o que é muito em relação ao português Diogo CostaPrata nº 112.17. Ótima notícia então Francesco VittoriE o terceiro com 106,83

Foto: Raniero Corpletti (cortesia da World Skate)