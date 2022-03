Mancini, a demissão da seleção deve ser evitada: análise do Sconcerti-Corriere.it

para Mário Concerto

Sua seleção nacional foi o único sucesso em meio a 12 anos de derrota e o terrível ridículo de todo o nosso futebol. Não há dignidade em sair assim. O treinador tem um contrato, você respeita e assume a responsabilidade

A primeira coisa a evitar agora é o grande gesto de Mancini. Não há necessidade de mártires Atualmente nem mesmo cavalheiros insatisfeitos. Diga a Mancini que não é culpa dele. Isso seria um sacrifício inútil. Se ele quiser ir embora, vá, se alguém quiser expulsá-lo, expulsá-lo. Mas seu dever com as pessoas é uma relação construída Dezenas de partidas sem derrota Das raízes, a tantas retóricas, tudo o que ele sempre dizia não era para uma noite, e que era certo continuar.

A Itália que possuía foi o único sucesso em meio a doze anos de derrotas Uma terrível zombaria de todo o nosso futebol. Nem sempre começamos de novo. Estamos em um momento tão confusos que não podemos dar a ninguém um certo ou errado. Hoje já é difícil entender o que está acontecendo, um tempo estranho passou pelo presente e a Itália ficará sem jogos reais por mais de um ano. Hoje não podemos ir emboraHoje devemos pensar, entender o que permanece no fundo do futebol italiano, precisamos pensar de forma abrangente. Não só a Itália perdeu Mancini , perdeu uma extraordinária corporação nacional que não sabia mais se identificar. Ele não consegue entender o motivo de um declínio tão longo.

Lippi perdeu a Copa do Mundo e imediatamente cobriu tudo com sua demissão. Prandelli o mesmo, Ventura também. Não é uma explicação nem uma opinião. Isso não é dignidade, o desejo de esquecer rapidamente, investir no silêncio. Não precisamos de um novo refúgio. Deixe a raiva não prevalecer agora, não se abra sobre vingança ou questões pessoais. São coisas heróicas, onde tudo morre e volta todos os domingos. Mas a Itália é produto de muitos sentimentos.