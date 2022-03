Schweinsteiger, pede desculpas à Itália: não trouxe sorte, me desculpe

Com “ Forza Azure Ele postou em seu perfil no Twitter Schweinsteiger Bastian tentar induzir Itália Antes do play-off contra o mundo Macedônia do Norte . Mas, infelizmente, a alegria inesperada do ex-meio-campista alemão não trouxe os resultados desejados. E então, talvez para evitar qualquer tipo de “acusação”, o campeão mundial de 2014 decidiu esclarecer imediatamente a situação. “Sim, Parece que não tive muita sorte ontem – Livros Schweinsteiger -, desculpe Itália . A Macedônia do Norte também venceu a Alemanha no ano passado… uma equipe difícil. “E também um aviso aos adversários macedônios que chegam na final decisiva para chegar ao Qatar 20220:” Portugal deve ser avisado ”, concluiu o ex-Bayern de Munique.

A relação entre Schweinsteiger e Itália

Campeões europeus sem Copa do Mundo: três à nossa frente

Relatório para amor e ódio Aquele entre Schweinsteiger e Itália. Tudo começou com Semifinais da Copa do Mundo de 2006 mantem europeus em 2012A ferida permanece aberta para os torcedores alemães, para não mencionar aqueles que estiveram em campo em ambas as ocasiões como o ex-jogador do Bayern de Munique. próprio Schweinsteiger em 2018 Ironicamente, ele previu os vencedores da Copa do Mundo Jogou na Rússia: “Para mim, Itália e Holanda são os dois candidatosNo entanto, ambos não conseguiram se classificar. verão passado O alemão tentou aproximar-se do público italiano elogiando a seleção nacional que conquistou o Campeonato da Europa, bem como a sua coroação. Bonucci e Chiellini quão As melhores defesas centrais do mundo. Finalmente um tweet antes da partida contra a Macedônia: Você não trouxe muita sorte…