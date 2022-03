Itália, é possível voltar à Copa do Mundo no Catar?

Depois da derrota de ontem contra salada de frutasvaleu a penaItália Eliminação de Mundo no CatarAlgumas pessoas estão começando a pensar de lado para participar da competição. Acima de tudo virtuais ré.

Então vamos ver o que é um arquivo possibilidades reais para a Itália pescando lá foraA e vai jogar a Copa do Mundo no Catar em dezembro próximo.

Foto: Getty – Itália

Copa do Mundo no Catar, um possível retorno à Itália?

Esse cenário, embora em alto grau Improvávelno entanto, é contemplado por rlista FIFA. se apenas dois casos Eles esperam: um Nacional Elegíveis para Mundo pode ser Excluído fora da competição se a União esbarrar em um Comente ou em um despejo pela FIFA.

De qualquer forma, o regulamento é simples. Quanto a Comente Veja o que o artigo diz sobre ela:O Congresso pode ser Comente Apenas membro da federação Pedido do conselho. Apesar do exposto, o Conselho pode ser, Sem votação no CongressoE a Suspender imediatamente qualquer Associação Membro que viole seriamente suas obrigações. A suspensão aprovada pela Câmara estará em vigor até o próximo Congresso, a menos que a Câmara levante essa suspensão antes desse Congresso.“.

O artigo a seguir organiza em vez dissodespejo. “O Congresso pode ser incêndio Associação Membro Apenas a pedido do Conselho Se fosse) não cumprir suas obrigações financeiras com a FIFA; B) Tolet a sério leismim sistemas ou o decisões A partir de FIFA; c) Perde o estatuto de associação que representa a Associação de Futebol no seu país“.

Foto: Getty – João Pedro, Itália

O que diz a lista?

Então é muito difícil para qualquer sindicato realmente vir Banido da Copa do Mundo. Mas se isso acontecer, o critério pelo qual o replay será realizado está em um arquivoArtigo 6:

“Se houver algum link Retira ou venha Excluído fora da competição e FIFA Vai decidir sobre este assunto um apenas apreciação Nós vamos prometer Qualquer ação considerada necessária“.

indisponívelportanto, um padrão real Com base em qual deles decidirá qual Nacional Será caçado, mas será o mesmo FIFA Ter Papéis brancos sobre como agir.