CM.IT | De Zerbi e finaliza com o Shakhtar: é assim que as coisas acontecem

Também é claro que os dramáticos acontecimentos na Ucrânia têm repercussões a nível futebolístico e profissional: a verdade sobre a alegada demissão de De Zerbe.

Os acontecimentos destas semanas em Ucrânia Eles estão perturbando o país e mudando a vida de milhões de pessoas. Foram, infelizmente, dias emocionantes para os estrangeiros que trabalham nas grandes cidades, como aconteceu com Roberto de zerbyPrincipalmente no nível emocional.

Nos últimos dias, o treinador do Brescia Shakhtar Donetsk Ele narrou sua provação por causa de seu retorno a ela Itália, Infinita jornada e sentimentos em relação à situação em Ucrânia. O que inevitavelmente terá repercussões ao nível profissional dos clubes de futebol, mantendo-se o campeonato suspenso. O jornal local “Gazeta” noticiou o tweet do jornalista Mikhailo Spivakovsky, que fala sobre um certo final entre de zerby e aqui Shakhtar Donetsk. Em particular, o ex-Sassuolo já havia concordado com a decisão e chegou a um acordo que incluiria também todo o seu corpo técnico, encerrando assim a aventura ucraniana até o prazo de 2023.

De acordo com o que eu coletei Calciomercato.itNo entanto, a situação atualmente é diferente. de zerby Neste momento, está à espera de compreender a evolução da situação em Ucrânia, Se houver a possibilidade de retomar o torneio e a qualquer momento. O treinador ainda tem contrato. A rescisão já está disponível Pode se tornar tangível se o torneio ainda não tiver sido retomado. No entanto, no momento, nada foi decidido ainda e a situação ainda está em construção. então oaguarde: Vamos ver se as coisas em maio não vão mudar o que acontece.