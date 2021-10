ATP de Viena, malfeitor nas quartas de final, Songo eliminou Ruud: resultados

Yannick Sener Ela continua sua jornada extraordinária em direção finais e a Encontro. A estrela do sul do Tirol, de 20 anos, como esperado, supera o austríaco Dennis Novak (116º da classificação e na corrida do wild card) e chegou às quartas de final em Viena. Para o Jannik, esta é a 44ª vitória da temporada, o O décimo nível interno consecutivo (a superfície não perdeu desde meados de março), onde ainda não perdeu uma série (20 vitórias consecutivas) Não só isso, porque Sinner fica mais perto de Hurkacz em Corrida para Torino (-30) E expulsar o bicho-papão Minha luz (+50 e removido por Auger-Aliassime). No caso das semifinais, o Tirol do Sul ultrapassará a pole na corrida e quase se colocará em uma Décimo Centro Histórico. No entanto, o obstáculo é o nível: Casper Road, a quarta semente, é capaz de vencer Domo Lorenzo Sonego para cada 7-5, 6-4, 4-6 Duas horas e 42 minutos de batalha. Um anterior com o norueguês, sétimo na corrida, foi vencido por Jannik há exatamente doze meses no concreto de Viena.

Live La Race para Torino

7. RUUD – 3,105

8. Nadal – 2,985 **

9. HURKACZ – 2.955

10. Sener – 2.925

11. Nori – 2.875

12. Auger DC – 2.420

13. KARATSEV – 2.280

14. FEIRA DE ENVELOPE – 1.925.000

15. Basilashvili – 1.920.000

Qualificatórias: Jia Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e Berrettini

** Não compartilhe

Rodada de 16 resultados

Schwartzman vs Monfils 7-6, 4-6, 6-2

Sinner vs. Novak 6-4, 6-2

Zverev de Minor 6-2, 3-6, 6-2

Tsitsipas vs. Tiafu Sky Sports Tennis ao vivo

Oger Alessim vs. Nouri 2-6, 7-6, 6-4

Rod vs Sunego 7-5, 4-6, 6-4

Programa das quartas de final no Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis