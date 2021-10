Portugal: o que fazer num fim-de-semana em Braga

Alta qualidade de vida, história diversificada e cultura vibrante. E, novamente, um forte apelo à vida social e dinâmica. A bondade é um traço comum entre seus habitantes. Eles são os componentes que compõem Braga, a cidade lusitana a menos de uma hora do Porto, um destino a descobrir numa Fim de semana prolongado de outono.

Fim-de-semana de outono em Braga, a melhor cidade europeia em 2021

Capital minhota, área verde no norte, Braga Era importante cidade romana (Bracara Augusta), centro do Reino da Galiza, acabou então sob domínio árabe. Hoje também é conhecido como Cidade de 37 igrejas, começando com as maravilhas do Barroco Andre Soares NS Carlos amarante.

Aqui fica a primeira catedral do país, em português. eu vejo (“Episcopal”). Uma joia iniciada em 1089, com um coração barroco e relíquias góticas, romanas e manuelanas, vai deixar-nos sem palavras, talvez admirando-a das janelas do museu.Hotel Burgus. “Tão velha como a Sé de Braga”, como se costuma dizer neste país.

Capital Europeia da Juventude 2012E European Sports City 2018E Candidato a Capital da Cultura em 2027Braga Melhor destino na Europa 2021, o endereço promovido pela rede de Postos de Turismo do Velho Continente e obtido por votação na Internet.

O que fazer em Braga, cidade universitária: arte, estudo, vida noturna

A visita pode começar pelo centro histórico, onde, junto aos Banhos Romanos construídos pelos Flavianos no século I, um pulsante centro universitário atrai estudantes das ex-colônias portuguesas do Brasil, Índia, África e Oriente.

Ele diz: “Somos 16.000 jovens em duas universidades (uma universidade pública e uma católica) de cerca de 184.000 pessoas.” Anna christinaQuem saiu do Porto por causa do prestigiado Universidade do Minho. “Nos encontramos em apresentações de livros, shows, indo à praia, à biblioteca, ou ficando acordados até tarde nas ruas ao redor da catedral, em lugares como em processamento ou o Beira do Dia dos Namorados“

A biblioteca é Pública De meados do século XIX, que recebe visitantes azulejosAs famosas cerâmicas lusitianas.

o em processamento É um pub moderno onde se ouvem milhares de línguas. a partir de Cerveja, muito coloridos, e lá são típicos hambúrgueres e sanduíches de carne.

Muitas crianças estudam medicina ou engenharia, outras frequentam Instituto Gulbenkian ou trabalhar em Teatro circo: Construído em 1915 e reaberto em 2006, hoje é uma sala que recebe críticas de cineastas independentes. Situa-se na imponente Avenida da Liberdade, a espinha dorsal florida da cidade velha, entre dois edifícios antigos bem restaurados.

Cafés braga

Braga é uma cidade habitável, com um centro predominantemente pedonal, mesas ao ar livre, espaços verdes, e atracções dispersas que o convidam a passear por estradas sempre planas.

A Avenida se cruza com a Rua do Soto na Praça da República, um verdadeiro mosaico de passado, presente e futuro. aqui está Café brasileiro, de 1907, inalterado: do restaurante do andar de cima você tem uma vista casa de tela, na Rua de São Marcos, o único gilos de madeira do séc. XVII a ser guardado, formalmente para protecção do calor e da luz, para ser visto sem ser visto.

No entanto, o café mais antigo é Viana, com interiores originais de 1858, sob as arcadas da praça. Em Arkada, jovens artistas improvisam jam sessions de música alternativa.

Bibliotecas de Praga

No outro canto, até mesmo o escritório de turismo muito eficiente está alojado em um edifício art déco de 1937, e você pode continuar a partir delecaminho central, que deste lado do cais se torna um parque natural e cultural.

Ele parece estar folheando um livro de imagens entre igrejas, mosteiros, escolas de música e armarinhos, e finalmente você consegue 100ª página. mais de um Livraria, um labirinto de espaços onde poderá encontrar clássicos em várias edições de todo o mundo, ilustrações à beira-mar, autores portugueses e um canto infantil, estantes de poesia e artesanato, exposições, concertos, um restaurante vegetariano no romântico jardim nas traseiras, entre gatos e saudade.

Afinal tudo Roll House – Edifício do século XVII que abriga a biblioteca e, no primeiro andar, oficinas e antiquários – evoca nostalgia e cultura. na entrada, Sofia Alfonso, que se mudou do Algarve e fundou este centro cultural em 1985, explica que “Braga é uma cidade realmente aberta. E se é verdade que a felicidade é uma medida humana feita de ligações, relações e proximidade, então tem sorte que vivamos aqui. ”Atrás dele está Pinturas murais de José Saramago e Fernando Pessoa, os deuses literários do país.

Onde comer em Braga no fim de semana

“A universidade foi um motor de transformação muito poderoso, graças aos jovens de Angola, Guiné, Timor e também da Galiza. Quando chegaram ao Erasmus, optaram por ficar aqui”. espírito, Duas casas atrás deles, sob um pórtico.

Na cozinha, a energia do carioca de Vanessa Oliveira NS Thiago Michelino, que trouxe do Rio de Janeiro receitas veganas e sem glúten, desde brownies com milheto e coco até cheesecakes com castanha de caju e morango. Poucas mesas e porta-copos de crochê, nas horas felizes do feriado, entre Caminho (bacon vegan) e batata doce Aqui você pode saborear Kombuchá (uma bebida ligeiramente carbonatada feita de folhas de camélia fermentadas) e fazer amigos.

então passa geração, o centro de arte contemporânea do Campo da Vinha, com galerias e residências de artistas, junto ao mercado municipal, reaberto em 2020 com um design futurista.

Para sabores mais tradicionais, vamos FInércia cantino massa folhada recheada com carnefrigideirasaliás), aqui cozinhado desde 1796, entre vestígios romanos e móveis antigos, no Largo São João do Souto.

Monumentos para ver em Braga

Eles não estão longe daqui Igreja de Santa Cruz (Diz a lenda que quem encontra galos pela frente vai casar em Braga dentro de um ano), jovem Capella Sant Benigno, com velas votivas sempre acesas, e muito antigas fonte de ídolo. Palácio do RelâmpagoProcurado no século 18 por um comerciante que fez fortuna no Brasil, tudo é índigo, e um dos lugares mais bonitos de toda a cidade.

Fim-de-semana em Braga: destinos para uma viagem fora da cidade

Para uma viagem para fora da cidade, a oeste, a 21 quilômetros de distância, Barcelos Oferece o maior mercado de fazendeiros e artesãos do país todas as quintas-feiras. Na verdade, é uma região atlântica.

Em 15 minutos até esposindi, com o Apúlia. Praia, grande e selvagem.

Ao norte, aqui está a elegância Viana do casteloonde esticar Praia de Cabedelo.

Ao sul fica o trecho mais famoso da Costa Verde, entre o mundo Beauvois de Varzim NS Villa de Conde, base para voos de Praia Azurara, protegido por dunas de areia, até Vila de Matosinhos, passando pela vila de pescadores Angeras. Com ventos e ondas do mar como única fronteira.

