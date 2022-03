Transmissão ao vivo – Roma – Lazio, Sarri: “Sinto muito pelos torcedores. O pênalti para Milinkovic…”

TUTTOmercatoWEB.com

Muito ruim para ser verdade. lá Lácio sai de meu derby Com os ossos quebrados, não participei do jogo. No final da partida Maurício Vou ver Aparece numa conferência de imprensa para explicar as razões deste colapso. Acompanhe o discurso direto com Lalaziosiamonoi.it. (Clique aqui para ver um vídeo da conferência em Surrey ou vá até o final do artigo)

Lácio ficou tenso?

“Perdemos muitas bolas, obviamente você está em uma situação numérica que nem sempre é perfeita. A partida foi condicionada com um gol depois de um minuto. Tivemos uma reação violenta, tivemos que saber sofrer. Não temos uma reação emocional, que pode nos levar para a partida. Apenas um pênalti contra o Milinkovic. Não foi culpa do árbitro, mas do VAR. Não temos que apelar disso. Houve tempo e, em vez disso, ficamos atordoados o jogo inteiro.

O que ele disse para a equipe no final do primeiro tempo?

“Espero que ele não deixe a malícia. Sinto muito pelos torcedores, a curva estava cheia e nos ajudou em todos os sentidos. Deveríamos estar arrastando eles, mas aconteceu o contrário. A força para terminar aqui. Depois um jogo ruim sempre tivemos uma boa reação, espero que seja o mesmo neste caso.

rigor?

“Minha sensação é que ele pega com o cotovelo e não com a mão como o árbitro disse em campo. Não adianta recorrer a um anel. Ele poderia ter nos colocado de volta na partida mentalmente, mas tenho que avaliar os 90 minutos e não conseguimos reagir e mesmo antes de ficar na partida.”

A mudança tática da Roma é sem te incomodar Zaniolo?

“Eu esperava que ele ficasse fora de campo, não sabia quem ele ia jogar no lugar dele. Não vejo nada como um especialista tático nesta partida. Se um time sair no primeiro episódio, é inútil falar sobre o lado tático.”

