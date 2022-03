Zazzaroni: “Nápoles é um episódio alucinatório que atinge Spalletti e prepara o torneio”

Ivan ZazaroniO Corriere dello Sport, jornalista e diretor do Corriere dello Sport, fez algumas declarações à Rádio Punto Novo durante o show esportivo de Punto Novo analisando a corrida do campeonato: “Avisar sobre Osimhen é uma alucinação! Não é um enredo, mas uma cor amarela a ser evitada. Dói: priva Spalletti do jogador mais importante do momento, condição que configura o torneio. Espero que Mertens” possa ter um bom desempenho. É uma equipe. Quem foi visto no segundo tempo com uma mentalidade diferente: Spalletti deu o seu melhor no primeiro tempo. Lobotka joga em níveis que nunca vimos antes: ele e Anguisea são fundamentais.”









Em seguida, acrescentou outras declarações: “Há apenas um lugar entre Zielinski e Fabián Ruiz. Zielinski tem que dar algo mais: tecnicamente ele é o melhor da liga, direita e esquerda. Hamsik me lembra nesse sentido, ele tem que dar mais como Insigne. Politano está crescendo bem. Ausência muito perigosa de Rahmani e De Lorenzo. Mancini? Ouvi na semana passada. Ele está convencido de que pode fazê-lo: sempre foi otimista. Ele me disse: ‘Os portugueses são fortes, mas devem sempre nos vencer ‘