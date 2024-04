Futebol: Portugal. Rui Patrício e Leão foram convocados para amistosos

A seleção portuguesa enfrenta a Suécia no dia 21 de março e a Eslovênia no dia 26 de março. Lisboa (Portugal) (Italpress) – Apesar de ter perdido a titularidade para Svilar, Rui Patricio está na convocação do técnico de Portugal Roberto Martinez que disputou os dois amistosos com a Suécia . (21 de março em Guimarães) e Eslovénia (26 de março em Ljubljana). Além do guarda-redes da Roma, o milanês Rafael Leão também está na lista 32, onde há lugar para os estreantes Francisco Conceição, Jota Silva, e o regresso de Pepe, Nuno Mendes e Trincão.

Aqui fica a lista completa: Guarda-redes: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma); Na defesa: João Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), João Mário (Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Rafael Guerrero (Bayern Munique), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Diogo Leite (Union Berlin) , Pepe (Porto). ), Ruben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonzalo Inácio (Sporting), Totti Gomez (Wolverhampton), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain); Meio-campistas: João Baleña (Fulham), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Montero (Al Nasr), Vitinha (Paris Saint-Germain), Mateus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva. . (Cidade de Manchester); Ataque: Francisco Conceição (Porto), Jota Silva (Vitória), Francisco Trincão (Sporting), Bromma (Braga), Rafael Leão (Milan), João Félix (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nasr), Gonçalo Ramos (Paris Saint- Germano). – Foto – (Italpress). glb / vermelho 15 24 de março 16:18 .