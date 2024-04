“O elenco foi convocado, mas não está disponível.”

Conferência de imprensa pré-jogo do Lecce Empoli

“Acho que o jogo é completamente diferente no papel dos jogos anteriores. É semelhante ao que foi disputado contra o Verona há um mês, e tem grande importância nos pontos e no confronto direto. Na minha opinião nos preparamos bem para isso. “O jogo o ideal é encarar da melhor forma possível, não sei se vai dar certo.” Uma dobradinha logo, talvez se torne uma na corrida. Somos duas equipas equilibradas, atentas e fortes, e queremos ceder um pouco ao adversário. Por um lado, há uma consciência positiva, e por outro lado, existem fragilidades (como o golo sofrido na sequência de um pontapé de canto, e a dificuldade de marcar). Você deve abordar a partida sabendo que é uma partida fundamental. “Acho que o vestiário entende isso muito bem.”

A segunda hipótese do atacante de Pierotti

“Talvez ele tenha essas características. Talvez ele consiga ser eficaz com menos tarefas, mesmo em San Siro ele entrou com um espírito importante.”

Condições da banda

“Ele não estará disponível. Ele saiu de San Siro com um problema que está lhe causando dor. Liguei para ele porque quero um grupo coeso.”

Desconto

“Ele tem muitos jogadores da Série A e muda frequentemente o sistema de jogo. Hoje treinei vários meninos do Nicola, eles têm características muito diferentes. “

Momento Odin

“Em Salerno foi um jogo diferente do que imaginávamos. Ele tem muita qualidade com a bola e é importante nos últimos metros, sentindo o golo. . Nele.”

Durgo e Almqvist estão na periferia

“Sim, até certo ponto. Em San Siro não fiquei insatisfeito com Dorgo, todos conhecemos a força do seu adversário. De Rossi também teve pensamentos semelhantes ontem à noite sobre as suas escolhas.”