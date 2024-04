Campeão do ATP Estoril 2024, Hubert Hurkacz em Portugal: Perdeu para o indefeso Martinez

Hubert Hurkacz arranha no saibro pela primeira vez! Oitavo título da carreira, o primeiro no saibro: na final do ATP 250, no Estoril (Portugal), venceu o exausto Pedro Martinez por 6-3, 6-4 em uma hora e vinte e sete minutos de jogo.. São oito vitórias em dez finais disputadas: Real Sniper. Após esta semana ele subirá para o oitavo lugar no ranking ATP.

No O primeiro grupo A superioridade de Hurkacz é clara: o polonês assumiu a liderança do saque no quarto game e não a abriu mão até o final, sacando sete aces sem ter que enfrentar um único break point. Martinez parece estar um pouco cansado depois de mais de três horas vencendo Ruud ontem: o espanhol tem um problema no joelho direito e está menos reativo do que o normal. Por outro lado, o número 10 do mundo é implacável no saque e também nos voleios longos e assim leva a partida por 6-3.

A pausa também vem imediatamente O início do segundo grupo Especificamente, com duas grandes trocas vencidas por Hurkacz: no terceiro break point, ele conseguiu se movimentar maravilhosamente lateralmente e resolver o drible com um belo backhand diagonal de antemão. Martinez não consegue mais ganhar chances de recuperação, mesmo que esteja com 30-30 em duas partidas de resposta: o jogador de Wrocław está em grande forma e encontra soluções inesperadas mesmo em posições defensivas extremas. Hurkacz então fechou 6-4 e conquistou seu primeiro título da carreira no saibro.