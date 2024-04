ATP Monte Carlo, quando Jannik Sinner jogará contra Tsitsipas? Hora e local para assistir ao vivo na TV

Apoie-nos 1 euro no primeiro mês

Yannick Siner Ele está nas semifinais Mestres 1000 para Monte Carlo. O número dois do mundo entrará em campo no sábado, 13 de abril, contra o grego Stefanos TsitsipasJá é bicampeão. O tenista italiano chega lá após derrotar o dinamarquês nas semifinais Holger RunasAo final de uma partida difícil que terminou no terceiro set após duas horas e 40 minutos de luta. Anteriormente, ele havia ultrapassado o britânico sem qualquer preocupação Corda E então alemão Struve. Mas Tsitsipas recuperou o brilho dos seus melhores tempos em Monte Carlo ao derrotar o alemão Zverev e o russo Khachanov, respectivamente.

Quando Sinner toca e onde vê-lo na TV

A semifinal do Monte Carlo Masters 1000 está marcada para sábado, 13 de abril, no estádio central do emirado: Estádio Rainier III. Correspondência entre Pecador e Tsitsipas É esperado em 13h30. A partida estará disponível ao vivo para portadores de ingressos para a temporada céu E plataforma de streaming agora: A correspondência defeituosa ficará visível em Sky Sports Um Venha aqui Sky Sports TênisE também em movimento Céu, vá.