Masters 1000 em Miami, empate com cinco italianos

Quatro Azzurri na chave principal: Berrettini, Fognini, Sener e Songo estão na parte inferior do quadro com Alexander Zverev: Em vez disso, Musseti termina no topo, a parte do russo Daniil Medvedev em busca de vingança após um nocaute precoce do indiano Wells contra Gale Moonves. Uma possível quartas de final entre os italianos nº 1 e nº 2 está no horizonte. Lorenzo Mossetti, número 76 do ranking mundial, não se despediu e largará do primeiro para enfrentar o australiano Alexei Popirin, número 92. Os dois já cruzaram pistas quatro vezes na carreira e o aprendiz de Simone Tartarini está 3-1 à frente no o antigo. Já derrotou três das quatro partidas anteriores (apenas as três últimas, sem perder um set, inclusive as disputadas na primeira rodada do Phoenix Challenger na semana passada).