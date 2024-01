Portugal e Porto empatam frente ao Boavista: o cume já está longe

O Porto não ultrapassou o empate no jogo da noite da décima sexta jornada do campeonato português. Os azuis e brancos chegaram à vantagem com o golo de Martínez, aos 23 minutos, mas foram imediatamente acompanhados por Lourenço, do Boavista. O resultado de 1-1 já não muda, embora os anfitriões estejam reduzidos a 10 jogadores no final e um enorme período de acréscimos de mais de dez minutos atrase a busca do Porto ao topo da tabela com o Sportage, o vencedor da tarde sobre o Estoril, agora em +4 pontos. .

Sexta-feira, 5 de janeiro

Sporting-Estoril 5-1

Boavista-Porto 1-1

Sábado, 6 de janeiro

Estrella Vizella

Farence-Gil Vicente

Arouca-Benfica

Braga Guimarães

Domingo, 7 de janeiro

Rio Ave-Portimonense

Famalicão Chávez

Segunda-feira, 8 de janeiro

Moreirense-Casa Pia

classificação

Sporting Lisboa 39*

Benfica 36

Porta 35*

Braga 32

Vitória Guimarães 29

Moreirense 26

Famalicão 18

Farnes 18

Estoril 17*

Boa Vista 17*

Aruka 16

Estrela Amadora 16

Casa Pia 16

Portimonense 15

Gil Vicente 15

Vizila 12

Rio Ave 12

Chávez 10

* Jogar de novo

Sinais

Pança (Braga) 14 gols

Geukeris (Sporting Lisboa) 11 gols

Hernández (Chávez) 8

Mujica (Arouca) 8

Horta (Braga) 7

Esendi (Vizilla) 7

Paulinho (Sporting) 6

André Luís (Moreirense) 6

Poznik (Boavista) 6

González (Arouca) 6

Fernández Silva (Casa Pia) 6