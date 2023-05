Ranking dos esportes mais bem pagos do mundo: Cristiano Ronaldo domina, Federer surpreende, golfistas estão na moda

Cristiano Ronaldo confirma-se no topo do ranking dos atletas mais bem pagos do mundoo ranking elaborado anualmente pelo jornal cotado Forbes. O futebolista português deixou o Manchester United e mudou-se para a Arábia Saudita para jogar no Al-Nassr. coleção herói lusitano bem US$ 136 milhões entre 1º de maio de 2022 e 1º de maio de 2023superou outros jogadores: o argentino Lionel Messi (US$ 130 milhões, por conta da vitória no Mundial, ainda que agora cheire a divórcio com o Paris Saint-Germain) e o francês. Kylian Mbappé (120 milhões, também sob o PSG).

Forbes Ele aponta um fato já comprovado há algum tempo: “O que mais afetou o rendimento dos atletas certamente foi o chamado fator “dólares do petróleo”. Se nos últimos anos a maior parte do dinheiro foi, de fato, principalmente acordos sobre direitos televisivos e contratos de patrocínio, nos últimos 12 meses o dinheiro saudita mudou o equilíbrio.Para comprovar essa análise, basta olhar os recibos Golfistas Dustin Johnson e Phil Mickelsonque deixou o circuito PGA Tour e se casou com a nova aventureira Liv Golf, ganharam US$ 200 milhões e US$ 125 milhões, respectivamente.

Jogadores de golfe precedem jogadores de basquete Lebron James (US$ 119,5 milhões) e um boxeador mexicano Canelo Alvarez (US$ 110 milhões). Presença do tenista aposentado Roger Federer se destaca na lista dos 10 melhores, com $ 95 milhões ganhos inteiramente fora do campo. A seleção suíça está espremida entre os jogadores de basquete americanos Stephen Curry (100,4) e Kevin Durant (89,1).

Ranking de esportes mais bem pagos do mundo (preparado pela Forbes)

1 | Cristiano Ronaldo

Faturamento total: US$ 136 milhões

Ganhos de domínio: 46 milhões

Ganhos fora do campo: 90 milhões

Esportes: futebol

2 | Lionel Messi

Faturamento total: US$ 130 milhões

Ganhos de domínio: 65 milhões

Ganhos fora do campo: 65 milhões

Esportes: futebol

3 | Kylian Mbappé

Faturamento total: US$ 120 milhões

Lucros do domínio: 100 milhões

Ganhos fora do campo: 20 milhões

Esportes: futebol

4 | Lebron James

Ganhos totais: US$ 119,5 milhões

Ganhos de domínio: 44,5 milhões

Ganhos fora do campo: 75 milhões

Esportes: basquete

5 | Canelo Alvarez

Faturamento total: US$ 110 milhões

Lucros do domínio: 100 milhões

Ganhos fora de campo: 10 milhões

Esportes: boxe

6 | Dustin Johnson

Faturamento total: US$ 107 milhões

Lucros do domínio: 102 milhões

Ganhos fora do campo: 5 milhões

Esportes: golfe

7 | Phil Mickelson

Faturamento total: US$ 106 milhões

Lucros do domínio: 104 milhões

Ganhos fora do campo: 2 milhões

Esportes: golfe

8 | Stephen Curry

Ganhos totais: US$ 100,4 milhões

Ganhos de domínio: 48,4 milhões

Ganhos fora de campo: 52 milhões

Esportes: basquete

9 | Roger Federer

Ganhos totais: US$ 95,1 milhões

Lucros do domínio: 0,1 milhões

Ganhos fora de campo: 95 milhões

Esportes: tênis

10 | Kevin Durant

Ganhos totais: US$ 89,1 milhões

Ganhos de domínio: 44,1 milhões

Ganhos fora do campo: 45 milhões

Esportes: basquete

