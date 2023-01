Olympia Milano sem energia e com ar de rendição em Berlim: Alba vence

Jogo ruimOlympia de Milão em Berlim comnascer do sol Que se manteve na liderança praticamente durante toda a partida graças a O número de saltos Em um ataque dado pela equipe do Milan e um jogo ofensivo muito ruim. A derrota dói muito, tanto psicologicamente quanto do ponto de vista de classificação. Sem nunca fazer três pontos e permitir 16 rebotes no ataque, não dá para ganhar o jogo, ainda mais se você não tiver um craque (banjo Pode ser, mas já está parado há algum tempo). Parece que ele voltou ao período crítico: agora em euroliga De longe, o alvo parecia inalcançável. A sensação é que falta energia ao time do Milan, falta condição física e mental para vencer algumas partidas euroliga.

Alba Berlim Olympia Milão | o jogo

O jogo começa com uma boa enterrada antes Nicolau MilliSeguido por Brandon Davis 0 a 4 olímpia Inicial. EU’Amanhecer de Berlim Abre com um dee triplo Lammers. O jogo segue com placar baixo, tendo em vista que no meio do primeiro quarto o placar estava em 5 a 6. Olympia de Milão. Modo Lou +2 pontuações denascer do solque ele responde, no entanto Luwawu-Cabarrot Sempre fora do arco. O terceiro trio da equipe da casa, desta vez com Sikmamarca 11-9, seguido de uma enterrada kumaji. Platt Ele ainda marcou três pontos, com outro rebote ofensivo capturadonascer do solpara 10-16. O primeiro quarto termina em 18 a 10 para o time da casa. Luwawu-Cabarrot O segundo quarto começa com uma cesta inicial, que ele responde com um triplo Platt. Salão Através de uma jogada de três pontos assina o novo -6. ladrão Com uma falta de field goal e um triplo a Os alemães chegam a 33-23. Luwawu-Cabarrot E Brandon Davis repita oOlympia de Milão Em -5 em 2,33 deixou o primeiro tempo. Billy Barron Marcou um hat-trick de -2 em um grande passe por Davies e forçado Treinador González no intervalo. EU’nascer do sol Ele responde agora e está de volta ao +9 graças à série de besteiras do Milan. No intervalo, o placar estava em 45 a 33.

Modo Lou O segundo tempo abre com uma cesta +14 nascer do sol. Salão Cesto de gama média abreOlympia de Milãoseguido de dois pontos Lammers. Luwawu-Cabarrot Marque três pontos, no entanto ZUSMAN Ele “rouba” dois pontos no segundo tempo. ouriços Pontuações -9 de rebote no ataque. kumaji Ele enterrou 57-47 a favor dos berlinenses, e agora o centro alemão também está causando um grande impacto defensivo. Luwawu-Cabarrot Marcou na cesta 57-51, seguido de um triplo muito difícil ZUSMAN Nas sirenes no terceiro quarto: 60-51 aos 30 minutos. Billy Barron Triplo marca -6 e abre o placar no quarto período, que é seguido por uma cesta Lammers. Billy Barron Ele ainda acertou três pontos para 62-57, no entanto ZUSMAN Dezenas de berlinenses de ataque de rebote subseqüentes. O time da casa está 10 distâncias à frente com 5,10 para o fim. ferreiro Marque um hat-trick +15 fOlympia de Milão Em crise novamente. millie A cesta pontua 72-59. Novamente Smith por três pontos: a diferença de pontuação torna-se mais pesada. No fim ,Amanhecer de Berlim: a pontuação final diz 83-63.

ALBA Berlin – Olympia Milan (18-10, 45-33, 60-51, 83-63)

Calendário do Olympia Milão | Próximos compromissos

EU’Olympia de Milão Ele estará de volta ao campo na sexta-feira 13 al Fórum Mediolanumquando na décima nona rodada euroliga você vai hospedá-lo Zalgiris Kaunas, com levantamento às 20h30. Depois disso, enfrentará o campeão italiano no domingo, 15 de janeiro, pela décima quinta rodada do Campeonato Europeu LBA a Dearthonacom torneira marcada para as 18h00 Fórum Mediolanum. sexta-feira, 20 de janeiroOlympia de Milão Ele vai voltar ao campo euroligaquando em Fórum Mediolanum vai desafiar oAsvel Villeurbanne Com duas bolas às 20h30.