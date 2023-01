Custos loucos. Ronaldo vai ficar no hotel até encontrar casa em Riade.

Jóia da arquitetura. Twitter

Embora ainda não tenha aparecido com a nova camisa do clube e encontrado um lar, a estrela portuguesa está hospedada com sua família na suíte mais luxuosa de Riad.

Cristiano Ronaldo, que foi apresentado por seu novo clube em uma cerimônia brilhante em Riad na semana passada, depois de assinar um contrato no valor de mais de CHF 200 milhões por temporada, ainda não jogou por seu novo clube, o Al Nasr.

Apesar de ter sido proibido de jogar as duas primeiras partidas, devido a um pênalti no Campeonato Inglês no ano passado, Ronaldo está se adaptando à sua nova vida na Arábia Saudita e reservou uma suíte no Four Seasons Hotel para ele e sua família em Riad, conforme noticiado pelo Daily Mail.

O Four Seasons Hotel Riyadh está localizado em um dos edifícios mais emblemáticos da Arábia Saudita, o Kingdom Center, com 302 metros de altura. De acordo com o Daily Mail, o português e a sua comitiva, constituída por familiares, amigos e funcionários, vão ocupar 17 quartos do estabelecimento.

Entre as acomodações, destaca-se a Kingdom Suite, de dois andares, onde ficarão hospedados CR7 e a sócia Georgina Rodriguez.

A descrição da suíte Kingdom Deluxe no site do hotel é a seguinte: “Desfrute dos hóspedes com uma vista inigualável de Riad. Nossa nova suíte de dois andares se estende do 48º ao 50º andar do hotel e inclui uma sala de estar elevada, escritório privativo, sala de jantar e sala de mídia.”

Os preços das suítes maiores do Four Seasons Hotel Riyadh não estão listados no site do hotel, mas a conta de Ronaldo e toda a sua comitiva é estimada em mais de US$ 300.000 por mês.

O ícone do futebol e sua família permanecerão no hotel até que Ronaldo e Rodriguez encontrem uma casa particular para eles e suas famílias. Os portugueses assinaram com o Al-Nassr até 2025.

Enquanto isso, a equipe do hotel foi cuidadosamente instruída a não se intrometer na vida privada do jogador.