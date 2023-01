A Grand Race da JUVE tem limites

A Juventus está abrindo uma grande vantagem, e os bianconeri somam 24 pontos nas últimas 8 partidas, o que é o máximo, mas sabe quantos pontos eles recuperaram contra o Napoli? 3, 3 apenas.





corrida complicada – Se você fizer algo incomum e no final do primeiro ponto você só conseguir 3 pontos de volta, é difícil acreditar que você consiga. Sempre dissemos que para lutar pelo título a Juventus tinha que conseguir uma série de vitórias importantes, e tem feito, mas no final o adversário avança com a mesma força e tudo se torna mais complicado.





E os outros? – O verdadeiro rebote aconteceu contra o Milan, por exemplo, o alvinegro conquistou 7 pontos em 8 partidas, muito. Refira-se que no lugar do Inter, os bianconeri receberam apenas cinco pontos, o que indica que os Nerazzurri ainda são candidatos definitivamente sérios a cargos de chefia.





Gap Heroes – A Juventus criou um verdadeiro vazio em relação aos clubes com os quais luta pelo quarto lugar na Liga dos Campeões. Doze pontos a mais que a Roma, treze pontos a mais que a Lazio e mais que isso face à Atalanta, diferença que permitiu aos bianconeri avançarem seis pontos para a zona da Liga dos Campeões, vantagem que não é definitiva mas que permite que tudo seja considerado. Mais silenciosamente, especialmente em comparação com os edifícios de outubro.





Vai ser difícil para a Juventus lutar por gols que podem incluir o scudetto. Saberemos na sexta-feira. Realisticamente, os brancos e negros podem brigar pelo segundo, terceiro e quarto lugares, desde que o Napoli não entre em colapso, que não é o caso. esperado até agora. O limite do apelo é o desempenho da Azzurri que torna natural o voo extraordinário desta última.





