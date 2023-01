OFICIAL: Roberto Martinez é o novo seleccionador de Portugal

Roberto Martinez é o novo treinador de Portugal, sendo que o espanhol vai liderar a seleção lusitana até 2026.

a Portugal Escolheu o novo treinador, será Roberto Martinez. espanhol, depois de dirigir Bélgica a partir de 2016 para mim 2022Foi considerado pela seleção lusitana ter o perfil correto após o final da primeira parte Fernando Santosentão, para ele, espere 2026.

Hoje, a Federação Portuguesa anunciou o treinador espanhol e falou em conferência de imprensa, onde se mostrou entusiasmado com a sua nova função.Estou muito entusiasmado por estar aqui, Portugal é um dos melhores países jovens do mundo. Ficamos imediatamente impressionados com o chefe da Federação Portuguesa, o projeto é muito atraente. Depois dos recentes resultados de Portugal, sei que haverá muitas expectativas da nossa parte, por isso faremos o nosso melhor para atingir os nossos objetivos. Além disso, um país como Portugal deve ser sempre uma equipa que ambiciona ganhar tudo, mas para isso teremos de internalizar capacidades tácticas flexíveis.. “

A Federação Portuguesa, com o novo comissário técnico, inicia um novo ciclo, quem sabe a nomeação do novo treinador possa ser também uma nova oportunidade para Cristiano Ronaldo. portuguesa, depois de se mudar para Vitória Ele parece ter escapado dos planos da seleção, mas uma mudança de rumo pode permitir CR7 Para se relançar novamente com seu país.