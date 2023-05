Perfect Chiffi, os ultrajantes protestos de Roma

o Monza Ele não encontra a vitória, mas continua a persuadir. um time paladino Ele conseguiu um ponto importante em casa contra Roma Empate de 1 a 1 em casa. Ao final da partida, o técnico de Brianza comentou o desempenho de sua equipe, dando uma pausa na arbitragem chevyfortemente antes Mourinho no final da corrida:”O árbitro não fez nada de errado, obviamente para mim. Nunca vi uma oposição protestar assim, que escândalo fizeram hoje. chevy era um julgamento perfeito e muito bom. A Roma nos fez jogar mal tecnicamente e nos fez jogar de forma desleixada porque quebra todas as linhas de passe e é boa em explorar os erros do adversário.“.

Palladino: “O futuro? Estou focado em Monza”

Palladino continuou falando sobre seu futuro:Agora eu só me concentro Monza E no final da temporada, faremos um balanço do que está por vir. Agora vamos pensar nas últimas cinco partidas. Acredite, fizemos um jogo corajoso contra um time difícil. Tivemos um concurso de substância, coragem e caráter. Estou muito satisfeito, faltou o salto final para vencer, mas adorei a equipe hojePor fim, sobre a empresa:Presidente Berlusconi E Galliani Eles são ambiciosos, apaixonados por futebol e te inspiram todos os dias. Eles têm grandes intenções para o próximo ano, mas estou focado agora em um grande torneio que podemos fazer grande“.

Mourinho descontrolado: “Roma não tem poder para escolher os árbitros”